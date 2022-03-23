Правительство разрешило во время войны водителям с правами категории В управлять грузовиками — Finance.ua

Правительство разрешило во время войны водителям с правами категории В управлять грузовиками

Кабинет Министров установил, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В. Таким образом, водителям разрешено управлять грузовиками.

Об этом сообщается в постановлении от 22 марта 2022 г. № 348

Напомним, права категории В позволяют водить легкие машины до 3,5 тонн и количеством мест 8+1 водитель.

Категория С1 — это грузовые автомобили с полной массой 3,5-7,5 тонн, без прицепа. В таком автомобиле тоже может быть до 8 пассажирских мест плюс место водителя.

С — это все условия, что и категория С1, только полная масса такого автомобиля уже может составлять более 7,5 тонн.

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