Правительство расширило список лиц для получения статуса участника боевых действий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство расширило список лиц для получения статуса участника боевых действий

Казна и Политика
61
Правительство расширило список лиц для получения статуса участника боевых действий
Правительство расширило список лиц для получения статуса участника боевых действий
Правительство расширило список лиц для получения статуса участника боевых действий.
Об этом Минобороны сообщает в Телеграме.
На заседании правительства было принято решение о внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 г. № 413.
Внесенными изменениями предусматривается приведение Постановления в соответствие с обновленным законодательством Украины и обеспечение защиты прав и свобод военнослужащих и представителей других Сил безопасности и обороны, участвовавших в защите Украины от российского агрессора.
Читайте также
Актом определена процедура предоставления и лишения статуса участника боевых действий для лиц, принимавших непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины.
Благодаря внесенным изменениям указанная категория лиц сможет пользоваться льготами и гарантиями, определенными действующим законодательством, в частности Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.