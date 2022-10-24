Правительство расширило список лиц для получения статуса участника боевых действий — Finance.ua

Правительство расширило список лиц для получения статуса участника боевых действий Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Правительство расширило список лиц для получения статуса участника боевых действий

Правительство расширило список лиц для получения статуса участника боевых действий.

Об этом Минобороны сообщает в Телеграме

На заседании правительства было принято решение о внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 г. № 413.

Внесенными изменениями предусматривается приведение Постановления в соответствие с обновленным законодательством Украины и обеспечение защиты прав и свобод военнослужащих и представителей других Сил безопасности и обороны, участвовавших в защите Украины от российского агрессора.

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Актом определена процедура предоставления и лишения статуса участника боевых действий для лиц, принимавших непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Благодаря внесенным изменениям указанная категория лиц сможет пользоваться льготами и гарантиями, определенными действующим законодательством, в частности Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Укрінформ По материалам:

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