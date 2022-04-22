Правительство расширило перечень разрешенных видов деятельности для Дія.City — Finance.ua
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Правительство расширило перечень разрешенных видов деятельности для Дія.City

Сегодня 12:03Личные финансы
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Кабинет Министров дополнил перечень разрешенных в рамках специального правового и налогового пространства Дія.City видов деятельности. Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании 19 апреля.
«Были выделены несколько направлений, развитие которых стратегически важно для страны и позволит полноценно поддерживать ее обороноспособность и экономическую стабильность», — говорится в сообщении пресс-службы Дія.City.
Эти виды деятельности позволят кратно стимулировать финансовое развитие и стабильность Украины, как в период военного положения, так и в послевоенное время.
В частности, документ предусматривает, что резиденты Дія.City могут также осуществлять:
  • разработку, внедрение и технологическую поддержку продуктов и решений международных карточных платежных систем. Это компании, технически обеспечивающие деятельность компаний категории Visa и MasterCard. Качественное обслуживание платежных систем является решающим фактором для финансовой безопасности украинцев и защиты ее финансовой системы;
  • производство и реализацию электронных компонентов и плат, компьютеров и периферийного оборудования, оборудования связи, инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации, оптических приборов и фотографического оборудования для использования в оборонной (безопасной), промышленной и бытовой сферах;
  • предоставлять в пользование мощности по обработке и хранению данных в сфере информатизации (вычислительная инфраструктура) в виде облачного (виртуального) датацентра, ресурсов виртуальной инфраструктуры, услуги по хранению и обработке информации с использованием функциональности лицензионного программного обеспечения, а также инфраструктуру для хранения и обработки данных и размещение (хостинга) компьютерного оборудования в центре обработки данных.
Напомним, Дія.City — специальное правовое и налоговое пространство — было введено в Украине в начале текущего года. В его рамках действуют благоприятные условия для развития ИТ-бизнеса в Украине, а также комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологичного цифрового государства.

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Рамочным Законом № 1667-IX о Дія.City определены виды деятельности, которые можно осуществлять резидентам спецпространства. В частности:
  • разработка и тестирование программного обеспечения, включая игры;
  • издание и распространение программного обеспечения, включая SaaS;
  • обучение компьютерной грамоте, программированию, тестированию и технической поддержке ПО;
  • Digital marketing и ads с использованием программного обеспечения, разработанного резидентами;
  • R&D в сфере ИТ и телеком;
  • киберспорт;
  • снабжение услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.
  • кибербезопасность
  • робототехника
В то же время, документ предоставляет полномочия Кабинета Министров расширять этот перечень.
В результате были также максимально упрощены критерии резидентства. В частности, резидентам не нужно подавать отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.
На время военного положения компании не будут лишать статуса резидентов Дія.City, даже если они не будут отвечать критериям: количество сотрудников, средняя зарплата и т.д. Это касается как действующих резидентов, так и компаний, стремящихся присоединиться к Дія.City.
Налоговые условия Дія.City остаются неизменными.
По материалам: Finance.ua
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