Правительство расширило перечень разрешенных видов деятельности для Дія.City — Finance.ua

Правительство расширило перечень разрешенных видов деятельности для Дія.City

Сегодня 12:03 — Личные финансы

Кабинет Министров дополнил перечень разрешенных в рамках специального правового и налогового пространства Дія.City видов деятельности. Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании 19 апреля.

«Были выделены несколько направлений, развитие которых стратегически важно для страны и позволит полноценно поддерживать ее обороноспособность и экономическую стабильность», — говорится в сообщении пресс-службы Дія.City.

Эти виды деятельности позволят кратно стимулировать финансовое развитие и стабильность Украины, как в период военного положения, так и в послевоенное время.

В частности, документ предусматривает, что резиденты Дія.City могут также осуществлять:

разработку, внедрение и технологическую поддержку продуктов и решений международных карточных платежных систем. Это компании, технически обеспечивающие деятельность компаний категории Visa и MasterCard. Качественное обслуживание платежных систем является решающим фактором для финансовой безопасности украинцев и защиты ее финансовой системы;

производство и реализацию электронных компонентов и плат, компьютеров и периферийного оборудования, оборудования связи, инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации, оптических приборов и фотографического оборудования для использования в оборонной (безопасной), промышленной и бытовой сферах;

предоставлять в пользование мощности по обработке и хранению данных в сфере информатизации (вычислительная инфраструктура) в виде облачного (виртуального) датацентра, ресурсов виртуальной инфраструктуры, услуги по хранению и обработке информации с использованием функциональности лицензионного программного обеспечения, а также инфраструктуру для хранения и обработки данных и размещение (хостинга) компьютерного оборудования в центре обработки данных.

Напомним, Дія.City — специальное правовое и налоговое пространство — было введено в Украине в начале текущего года. В его рамках действуют благоприятные условия для развития ИТ-бизнеса в Украине, а также комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологичного цифрового государства.

Рамочным Законом № 1667-IX о Дія.City определены виды деятельности, которые можно осуществлять резидентам спецпространства. В частности:

разработка и тестирование программного обеспечения, включая игры;

издание и распространение программного обеспечения, включая SaaS;

обучение компьютерной грамоте, программированию, тестированию и технической поддержке ПО;

Digital marketing и ads с использованием программного обеспечения, разработанного резидентами;

R&D в сфере ИТ и телеком;

киберспорт;

снабжение услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.

кибербезопасность

робототехника

В то же время, документ предоставляет полномочия Кабинета Министров расширять этот перечень.

В результате были также максимально упрощены критерии резидентства. В частности, резидентам не нужно подавать отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.

На время военного положения компании не будут лишать статуса резидентов Дія.City, даже если они не будут отвечать критериям: количество сотрудников, средняя зарплата и т.д. Это касается как действующих резидентов, так и компаний, стремящихся присоединиться к Дія.City.

Налоговые условия Дія.City остаются неизменными.

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