Правительство расширило перечень приоритетных расходов бюджетов в условиях военного положения — Finance.ua

Правительство расширило перечень приоритетных расходов бюджетов в условиях военного положения

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Правительство расширило перечень приоритетных расходов бюджетов в условиях военного положения

Кабинет Министров внес изменения в Порядок исполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения, которым расширил перечень расходов бюджетов в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины, передает Укринформ.

Следовательно, изменениями расширен перечень расходов, по которым открытие ассигнований из общего фонда государственного бюджета осуществляется в первоочередном порядке, а также уточнен и расширен перечень расходов второй очереди, по которым производятся платежи по поручениям клиентов с учетом ресурсной обеспеченности единого казначейского счета.

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В частности, это касается: оплаты услуг аренды электрического оборудования и обслуживания автомобильным транспортом; приобретения горюче-смазочных материалов (талонов), запчастей и материалов для ремонта и аренды автомобильного транспорта; приобретения материалов и запчастей для городского электрического транспорта; оплаты расходов по благоустройству населенных пунктов; выполнения ремонтно-строительных работ по реконструкции и капитальному ремонту помещений для размещения ВПЛ.

Также к приоритетным расходам отнесена оплата услуг по очистке систем канализации, текущему ремонту и техническому обслуживанию оборудования, техники, механизмов, локальной сети, охранной сигнализации, систем вентиляции, технического обслуживания и содержания в надлежащем состоянии внутренних и внешних сетей тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотвода.

«Следовательно, органы местного самоуправления смогут принимать необходимые управленческие решения по решению первоочередных потребностей громад. В частности, по финансированию мероприятий по благоустройству населенных пунктов, обеспечению непрерывной работы объектов критической информационной инфраструктуры, национальных электронных информационных ресурсов и государственных информационно-коммуникационных систем и т.д.», — заявил генеральный директор Директората по развитию местного самоуправления, территориальной организации власти и административно-территориального устройства Минрегиона Сергей Шаршов.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 282 об упрощении процедур в сфере градостроительной деятельности в условиях военного положения, что создает возможности для скорейшего восстановления населенных пунктов, а также решения вопроса обеспечения временным жильем граждан, лишившихся жилья в результате российской агрессии.

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