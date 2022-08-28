Правительство расширило перечень предоставляемых через ЦПАУ административных услуг — Finance.ua

Правительство расширило перечень предоставляемых через ЦПАУ административных услуг
Правительство дополнило новыми административными услугами социального характера перечень административных услуг органов исполнительной власти и административных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления через ЦПАУ.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
В частности, в перечень внесены следующие услуги:
- предоставление помощи на проживание внутриперемещенным лицам;
- предоставление одноразовой компенсации лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, пострадавшим в результате взрывоопасных предметов;
- предоставление ежегодной помощи на оздоровление лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, пострадавшим в результате взрывоопасных предметов.
Как работает Дія.Підпис, и для чего он нужен 🧐
Поделиться новостью