Правительство расширило перечень предоставляемых через ЦПАУ административных услуг — Finance.ua

Правительство расширило перечень предоставляемых через ЦПАУ административных услуг Сегодня 13:26 — Казна и Политика

Правительство расширило перечень предоставляемых через ЦПАУ административных услуг, decentralization.gov.ua

Правительство дополнило новыми административными услугами социального характера перечень административных услуг органов исполнительной власти и административных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления через ЦПАУ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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В частности, в перечень внесены следующие услуги:

предоставление помощи на проживание внутриперемещенным лицам;

предоставление одноразовой компенсации лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, пострадавшим в результате взрывоопасных предметов;

предоставление ежегодной помощи на оздоровление лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, пострадавшим в результате взрывоопасных предметов.

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