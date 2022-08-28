Правительство расширило перечень предоставляемых через ЦПАУ административных услуг — Finance.ua
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Правительство расширило перечень предоставляемых через ЦПАУ административных услуг

Казна и Политика
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Правительство расширило перечень предоставляемых через ЦПАУ административных услуг
Правительство расширило перечень предоставляемых через ЦПАУ административных услуг, decentralization.gov.ua
Правительство дополнило новыми административными услугами социального характера перечень административных услуг органов исполнительной власти и административных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления через ЦПАУ.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
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В частности, в перечень внесены следующие услуги:
  • предоставление помощи на проживание внутриперемещенным лицам;
  • предоставление одноразовой компенсации лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, пострадавшим в результате взрывоопасных предметов;
  • предоставление ежегодной помощи на оздоровление лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, пострадавшим в результате взрывоопасных предметов.

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По материалам:
Finance.ua
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