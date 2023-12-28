Правительство работает над запуском страхования для морского экспорта, — Свириденко — Finance.ua
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Правительство работает над запуском страхования для морского экспорта, — Свириденко

Казна и Политика
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Правительство работает над запуском страхования для морского экспорта, — Свириденко
Правительство работает над запуском страхования для морского экспорта, — Свириденко
Самое важное, что может сделать правительство для украинской металлургии — обеспечить беспрепятственный экспорт по морю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера — министра экономики Юлию Свириденко.
«Металлургия всегда была фундаментальной отраслью украинской экономики. До вторжения рф в Украину ГМК создавал около 10% ВВП и приносил около трети валютной выручки от всего товарного экспорта. Эта отрасль всегда была и остается экспортно-ориентированной. За рубеж поставляли более 80% металлопродукции», — напомнила она.
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По словам Свириденко, в этом направлении важное достижение — в сентябре по временному морскому коридору пошли первые суда с металлом, а в ноябре был зафиксирован общий рост экспорта по морю на 70%.
«Экспорт металла начинает работать. Это значит, что у металлургов и горняков будет работа, а украинский бюджет будет получать дополнительные налоги», — отметила министр экономики.
Она также добавила, что сейчас правительство работает над полной разблокировкой морской логистики и запуском механизма страхования судов, который уже наработан.
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Напомним, с августа 2023 года по морскому коридору в Черном море 302 судна экспортировали продукцию украинских аграриев и другие грузы в 24 страны мира.
В целом, по данным Министерства восстановления, по морскому коридору в Черном море экспортировано 10 млн тонн грузов.
В то же время до сих пор не решен вопрос страхования. Как известно, в госбюджете-2023 на создание страхового фонда было выделено 20 млрд грн ($547 млн), однако эти средства так не использовали.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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