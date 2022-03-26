Правительство проплатило авансом апрельские пенсии — Finance.ua
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Правительство проплатило авансом апрельские пенсии

Сегодня 11:03Казна и Политика
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Правительство проплатило авансом апрельские пенсии
Правительство начало выплату пенсий за апрель, первыми их получат пенсионеры Черниговской и Луганской областей.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения в пятницу.
Пенсионный фонд уже перечислил Ощадбанку всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Эти средства люди получат на карты уже в субботу, а Укрпочта будет развозить наличные.
«Завтра-послезавтра выплаты будут продолжаться и в других областях Восточной и Центральной части Украины, и на днях охватит все государство», — добавил Зеленский.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, такой шаг необходим для обеспечения своевременной выплаты пенсий на территориях, где ведутся активные боевые действия. В течение 25-27 марта авансом будет произведено начисление и выплата пенсий в 6 областях на общую сумму 8,8 млрд гривен.
«Сегодня была профинансирована выплата пенсий в Луганской и Черниговской областях. Средства уже перечислены в банки. Завтра авансом средства на выплату пенсий будут направлены в Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области. Послезавтра — в Киевскую», — пояснил он.

Справка Finance.ua:

  • из-за войны украинцы получили право на досрочную пенсию. Лица, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин, имеют право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для военнослужащих из числа участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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