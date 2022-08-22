Правительство пролонгировало льготные кредиты для аграриев на полгода — Finance.ua
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Правительство пролонгировало льготные кредиты для аграриев на полгода

Аграрный рынок
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Аграрии смогут получать новые льготные кредиты для сбора урожая в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9». Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Максимальная сумма кредита — 90 млн грн. Срок действия — до 31 октября. Кроме того, кредиты по ставке 0% годовых, которые весной предоставлялись под посевную кампанию, пролонгированы с 6 месяцев на год.
Заявки от с/х товаропроизводителей на получение кредита в размере до 90 млн грн уполномоченные банки будут принимать до 31 октября. Кредит будет предоставляться максимум на 5 лет, если с/х производитель берет его на реализацию инвестиционного проекта и рефинансирование задолженности. Максимум на 3 года — для финансирования оборотного капитала.
По материалам:
Finance.ua
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