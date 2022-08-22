Правительство пролонгировало льготные кредиты для аграриев на полгода — Finance.ua

Правительство пролонгировало льготные кредиты для аграриев на полгода Сегодня 12:21 — Аграрный рынок

Аграрии смогут получать новые льготные кредиты для сбора урожая в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9». Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Максимальная сумма кредита — 90 млн грн. Срок действия — до 31 октября. Кроме того, кредиты по ставке 0% годовых, которые весной предоставлялись под посевную кампанию, пролонгированы с 6 месяцев на год.

Заявки от с/х товаропроизводителей на получение кредита в размере до 90 млн грн уполномоченные банки будут принимать до 31 октября. Кредит будет предоставляться максимум на 5 лет, если с/х производитель берет его на реализацию инвестиционного проекта и рефинансирование задолженности. Максимум на 3 года — для финансирования оборотного капитала.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.