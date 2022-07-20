Правительство продлило действие фиксированной цены на газ для производителей тепла до июня 2023 года — Finance.ua
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Правительство продлило действие фиксированной цены на газ для производителей тепла до июня 2023 года

Энергетика
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Правительство продлило действие фиксированной цены на газ для производителей тепла до июня 2023 года
Правительство продлило действие фиксированной цены на газ для производителей тепла до июня 2023 года
Кабинет Министров продлил действие фиксированной цены на природный газ для производителей тепловой энергии до 31 мая 2023 года.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник.
«Конечно, продолжается и активная подготовка к отопительному сезону. Принимаем решение, согласно которому Нафтогаз продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр голубого топлива», — сказал Шмыгаль.
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Он подчеркнул, что неизменная цена на газ для теплокоммунэнерго позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячее водоснабжение. Фиксированная цена топлива остается до 31 мая 2023 года.
Напомним, на 1 июля 2022 года в Украине к отопительному сезону 2022/23 уже подготовлено 51 тыс. домов, что составляет 33,8% от запланированного.
Кабмин поручил к началу отопительного сезона накопить не менее 19 млрд куб. м газа в украинских газохранилищах и довести объемы угля на складах ТЭС и ТЭЦ до 2 млн тонн.

Справка Finance.ua:

  • Украине требуется 8 млрд долларов на закупку дополнительных объемов газа для постоянного прохождения отопительного сезона;
  • украинцы не останутся без субсидий в отопительном сезоне 2022-2023 годов, несмотря на войну с россией;
  • отопительный сезон зависит от нескольких составляющих, в частности важны ценовая стабильность, обеспечение энергоресурсами, техническое состояние оборудования и наличие резервного оборудования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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