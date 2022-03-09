Правительство приняло упрощенный порядок пересечения границы для водителей 18-60 лет — Finance.ua
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Правительство приняло упрощенный порядок пересечения границы для водителей 18-60 лет

Сегодня 08:02Казна и Политика
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Правительство приняло упрощенный порядок пересечения границы для водителей 18-60 летПравительство приняло упрощенный порядок пересечения границы для водителей 18-60 лет, westukrtrans.com.ua
Для налаживания международной логистики правительство Украины приняло решение о новом порядке пересечения государственной границы для водителей.
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.
Правительственное решение касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорта. Оно действует в случаях, когда речь идет о «международных грузовых перевозках, перевозках для нужд Вооруженных Сил Украины, перевозке медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи», — информирует ведомство.
Алгоритм получения упрощенного порядка следующий:
  • перевозчик должен обратиться с данными о водителях в Министерство инфраструктуры или в областную (Киевскую городскую) военную администрацию;
  • после этого произойдет бронирование, и со списком забронированных лиц Мининфраструктуры или ОВА обратятся в Государственную пограничную службу. В ГНС учтут время выезда и въезда граждан Украины.
«Автоперевозчики, имеющие лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, могут подать уведомление как в письменном виде, так и в электронном виде с использованием электронного кабинета перевозчика системы «ШЛЯХ», — разъясняют в Министерстве инфраструктуры.
Ведомство обязуется оформлять все необходимые документы в течение двух часов с момента получения уведомления от перевозчика.
В Министерстве рекомендуют обращаться относительно организации перевозок гуманитарных грузов на многоканальную телефонную линию ежедневно с 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04

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По материалам: ТСН
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