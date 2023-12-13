Правительство приняло решения, которые позволяют привлечь дополнительные ресурсы на восстановление — Finance.ua

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Правительство приняло решения, которые позволяют привлечь дополнительные ресурсы на восстановление

Казна и Политика
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Правительство приняло решения, которые позволяют привлечь дополнительные ресурсы на восстановление
Правительство приняло решения, которые позволяют привлечь дополнительные ресурсы на восстановление
Кабинет Министров принял два решения, которые позволят привлечь дополнительные ресурсы на восстановление Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Первое — это изменения в грантовое соглашение с ЕИБ о модернизации системы водоснабжения и водоотвода в Николаеве. Сумма гранта будет увеличена с 5 до 8 млн евро. Второе решение — это привлечение 4,5 млн евро грантовых средств от МБРР и от Международной ассоциации развития на ремонт поврежденного жилья», — отметил глава правительства.
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Премьер-министр отметил, что продолжается также плодотворное сотрудничество Украины и USAID по всем ключевым направлениям. Одна из последних инициатив — партнерство с «Укрзализныцей» для ее интеграции в Трансъевропейскую транспортную сеть. На строительство двухпутного железнодорожного участка в 75 км будет выделено 225 млн долларов.
«Восстанавливаем также больницы и амбулатории, чтобы у людей был повсеместный доступ к медицинским услугам. После российского вторжения уже восстановили полностью или частично 847 объектов здравоохранения», — подчеркнул Шмыгаль.
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Кроме того, правительство Британии поможет восстановить мосты в Киевской области, правительство Германии предоставляет средства для льготных кредитов ВПЛ, Япония анонсировала выделение 4,5 млрд долларов на программы восстановления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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