Правительство приняло решения, которые позволяют привлечь дополнительные ресурсы на восстановление — Finance.ua

Правительство приняло решения, которые позволяют привлечь дополнительные ресурсы на восстановление Сегодня 12:19 — Казна и Политика

Правительство приняло решения, которые позволяют привлечь дополнительные ресурсы на восстановление

Кабинет Министров принял два решения, которые позволят привлечь дополнительные ресурсы на восстановление Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Первое — это изменения в грантовое соглашение с ЕИБ о модернизации системы водоснабжения и водоотвода в Николаеве. Сумма гранта будет увеличена с 5 до 8 млн евро. Второе решение — это привлечение 4,5 млн евро грантовых средств от МБРР и от Международной ассоциации развития на ремонт поврежденного жилья», — отметил глава правительства.

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Премьер-министр отметил, что продолжается также плодотворное сотрудничество Украины и USAID по всем ключевым направлениям. Одна из последних инициатив — партнерство с «Укрзализныцей» для ее интеграции в Трансъевропейскую транспортную сеть. На строительство двухпутного железнодорожного участка в 75 км будет выделено 225 млн долларов.

«Восстанавливаем также больницы и амбулатории, чтобы у людей был повсеместный доступ к медицинским услугам. После российского вторжения уже восстановили полностью или частично 847 объектов здравоохранения», — подчеркнул Шмыгаль.

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Кроме того, правительство Британии поможет восстановить мосты в Киевской области, правительство Германии предоставляет средства для льготных кредитов ВПЛ, Япония анонсировала выделение 4,5 млрд долларов на программы восстановления.

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