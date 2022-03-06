Правительство приняло решение о повышении уровня соцзащиты наиболее уязвимых слоев населения — Finance.ua
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Правительство приняло решение о повышении уровня соцзащиты наиболее уязвимых слоев населения

Сегодня 16:02Личные финансы
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В городах и районах, где из-за боевых действий органы власти не могли работать, люди получат социальные пособия в предыдущих размерах, а повышение — в последующих периодах за весь срок, начиная с 1 марта.
Об этом сообщает на странице фейсбук пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
По инициативе Министерства социальной политики правительство приняло решение о повышении уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2022 году.

Что изменилось

Соответствующим решением установлено, что с марта текущего года увеличиваются размеры выплат для отдельных категорий населения:
  • в частности, минимальный размер выплаты получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью установлен в сумме 2 100 гривен.
  • также увеличен с 1 700 до 2 100 гривен размер ежемесячного пособия на детей до 6-летнего возраста, которые воспитываются в многодетных семьях.
В большинстве регионов органы социальной защиты населения осуществили начисление и выплату за март 2022 соответствующих пособий в увеличенном размере.

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При этом из-за проведения активных боевых действий в отдельных городах и районах органы социальной защиты физически не имели возможности работать и провести перерасчеты. В этих городах и районах выплата пособий в марте может производиться в предварительно определенных размерах. В последующих периодах всем, кто не получил повышения с 1 марта, органы социальной защиты населения осуществят соответствующие доначисления.
Таким образом, обращаем внимание, что люди получат социальные пособия в полном объеме с учетом их повышения, начиная с 1 марта текущего года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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