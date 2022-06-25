Правительство приняло решение о начале учебного года 1 сентября — Finance.ua
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Правительство приняло решение о начале учебного года 1 сентября

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Правительство приняло решение о начале учебного года 1 сентября
Правительство приняло решение о начале учебного года 1 сентября.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Сегодня, 24 июня 2022 года, в ходе заседания правительства было принято постановление КМУ «О начале учебного года во время действия военного положения в Украине», — говорится в сообщении.
Как отмечается, согласно документу обучение в заведениях общего среднего образования начнется в День знаний — 1 сентября.
Образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года.
Сообщается, что постановление вступает в силу и применяется исключительно во время правового режима военного положения одновременно со вступлением в силу законодательных изменений в Закон Украины «О полном общем среднем образовании» по урегулированию отдельных вопросов образовательной деятельности в условиях военного положения.
В правительстве отмечают, что организация образовательного процесса зависит от ситуации безопасности в каждом населенном пункте. В условиях войны областные военные администрации и учредители учебных заведений должны принимать решения, необходимые для сохранения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.
Безопасностью школ будут заниматься специальные комиссии.
По материалам:
Finance.ua
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