Правительство приняло решение, что разрешит увеличить количество топлива — Finance.ua

Правительство приняло решение, что разрешит увеличить количество топлива

Сегодня 11:45 — Энергетика

Кабинет Министров принял постановление, разрешающее обращение топлив Евро 3 и Евро 4. Это позволит привлечь дополнительный ресурс топлива для нужд Вооруженных Сил.

«Изменения позволят ввести в обращение бензины и дизельное топливо классов Евро 3 и Евро 4, а также упростить прохождение таможенных процедур по поставкам нефтепродуктов», — заявили в министерстве.

Такое решение позволит привлечь дополнительный ресурс топлива для Вооруженных Сил и других военных формирований, сельхозтехники и автотранспортных средств.

Изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

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