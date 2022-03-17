Правительство приняло решение, что разрешит увеличить количество топлива — Finance.ua

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Правительство приняло решение, что разрешит увеличить количество топлива

Сегодня 11:45Энергетика
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Кабинет Министров принял постановление, разрешающее обращение топлив Евро 3 и Евро 4. Это позволит привлечь дополнительный ресурс топлива для нужд Вооруженных Сил.
«Изменения позволят ввести в обращение бензины и дизельное топливо классов Евро 3 и Евро 4, а также упростить прохождение таможенных процедур по поставкам нефтепродуктов», — заявили в министерстве.
Такое решение позволит привлечь дополнительный ресурс топлива для Вооруженных Сил и других военных формирований, сельхозтехники и автотранспортных средств.
Изменения будут действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.
По материалам: Економічна Правда
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