Правительство приняло постановления, необходимые для организации работ по восстановлению или демонтажу зданий и сооружений — Finance.ua

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Правительство приняло постановления, необходимые для организации работ по восстановлению или демонтажу зданий и сооружений

Сегодня 15:15Недвижимость
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Правительство приняло постановления, необходимые для организации работ по восстановлению или демонтажу зданий и сооружений, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.
Об этом сообщили в Минрегионе.
Правительство активно работает над тем, чтобы процесс восстановления инфраструктуры, разрушенной и поврежденной в результате вооруженной агрессии России, начался как можно быстрее.
Следовательно, на заседании Кабинета Министров Украины 19 апреля были приняты разработанные Минрегионом постановления, необходимые для организации работ и проведения демонтажа разрушенных зданий и сооружений.
«Хотя на территории Украины продолжаются боевые действия, нам важно уже сейчас начать восстановление разрушенной и поврежденной инфраструктуры в освободившихся областях. В частности, жилых домов, школ, больниц и объектов критической инфраструктуры. Принятые сегодня постановления позволят принять обоснованные решения по восстановлению поврежденных объектов или их демонтажа, а также упростить процедуру экспертизы проектной документации и ускорить разработку проектов восстановления поврежденных объектов», — отметил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Напомним, в освобожденных областях заработал реестр для застройщиков.
Где уже можно воспользоваться ЕГЭССС:
  • на территориях Киевской;
  • Сумской;
  • Черниговской области;
  • а также в Харькове;
  • Запорожье;
  • и Киеве.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что в парламенте также работают над пересмотром норм, по которым будет строиться жилье. В частности, изучают опыт Швейцарии, где бомбоубежища могут приютить 100% населения, и строительные нормы Израиля.
  • президент Зеленский анонсировал масштабную программу строительства жилья. Он поручил правительству обеспечить жильем всех украинцев, лишившихся жилья в результате войны, а также всех, кто защищает государство на фронте и работает на пользу общества.

Что делать, если ваш дом разбомбили

По материалам: Finance.ua
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