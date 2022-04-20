Правительство приняло постановления, необходимые для организации работ по восстановлению или демонтажу зданий и сооружений — Finance.ua

Правительство приняло постановления, необходимые для организации работ по восстановлению или демонтажу зданий и сооружений

Сегодня 15:15 — Недвижимость

Правительство приняло постановления, необходимые для организации работ по восстановлению или демонтажу зданий и сооружений, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.

Об этом сообщили в Минрегионе.

Правительство активно работает над тем, чтобы процесс восстановления инфраструктуры, разрушенной и поврежденной в результате вооруженной агрессии России, начался как можно быстрее.

Следовательно, на заседании Кабинета Министров Украины 19 апреля были приняты разработанные Минрегионом постановления, необходимые для организации работ и проведения демонтажа разрушенных зданий и сооружений.

«Хотя на территории Украины продолжаются боевые действия, нам важно уже сейчас начать восстановление разрушенной и поврежденной инфраструктуры в освободившихся областях. В частности, жилых домов, школ, больниц и объектов критической инфраструктуры. Принятые сегодня постановления позволят принять обоснованные решения по восстановлению поврежденных объектов или их демонтажа, а также упростить процедуру экспертизы проектной документации и ускорить разработку проектов восстановления поврежденных объектов», — отметил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Напомним, в освобожденных областях заработал реестр для застройщиков.

Где уже можно воспользоваться ЕГЭССС:

на территориях Киевской;

Сумской;

Черниговской области;

а также в Харькове;

Запорожье;

и Киеве.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что в парламенте также работают над пересмотром норм, по которым будет строиться жилье. В частности, изучают опыт Швейцарии, где бомбоубежища могут приютить 100% населения, и строительные нормы Израиля.

президент Зеленский анонсировал масштабную программу строительства жилья. Он поручил правительству обеспечить жильем всех украинцев, лишившихся жилья в результате войны, а также всех, кто защищает государство на фронте и работает на пользу общества.

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