Правительство предоставит госгарантии на кредиты аграриям, чтобы обеспечить посевную кампанию во время войны — Finance.ua

Правительство предоставит госгарантии на кредиты аграриям, чтобы обеспечить посевную кампанию во время войны

Сегодня 07:35 — Казна и Политика

Министерство аграрной политики сообщило, что правительство предоставит аграрным производителям с оборотом до 20 миллионов евро в год беспроцентный кредит на полгода до 50 миллионов гривен для обеспечения посевной кампании во время войны против РФ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кредиты будут выдаваться под госгарантию на 80% от его суммы для обеспечения посевной.

«Правительство единогласно поддержало введение механизма предоставления государственных гарантий таким сельхозтоваропроизводителям, — принято постановление О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины по обеспечению кредитной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям», — сообщили в министерстве.

Для получения кредита субъект предпринимательства должен быть сельскохозяйственным товаропроизводителем в значении, приведенном в законе «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины». Желающим получить кредит необходимо обращаться в финансовое учреждение, где они обслуживались.

В Минагрополитики отметили, что общая потребность в средствах для проведения посевной составляет около 100 млрд грн.

Во время военного положения отменены дополнительные процедуры по сертификации семенного материала и разрешена эксплуатация сельхозмашин без их регистрации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью