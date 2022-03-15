Правительство предоставит госгарантии на кредиты аграриям, чтобы обеспечить посевную кампанию во время войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Правительство предоставит госгарантии на кредиты аграриям, чтобы обеспечить посевную кампанию во время войны

Сегодня 07:35Казна и Политика
22
Министерство аграрной политики сообщило, что правительство предоставит аграрным производителям с оборотом до 20 миллионов евро в год беспроцентный кредит на полгода до 50 миллионов гривен для обеспечения посевной кампании во время войны против РФ.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Кредиты будут выдаваться под госгарантию на 80% от его суммы для обеспечения посевной.
«Правительство единогласно поддержало введение механизма предоставления государственных гарантий таким сельхозтоваропроизводителям, — принято постановление О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины по обеспечению кредитной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям», — сообщили в министерстве.
Для получения кредита субъект предпринимательства должен быть сельскохозяйственным товаропроизводителем в значении, приведенном в законе «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины». Желающим получить кредит необходимо обращаться в финансовое учреждение, где они обслуживались.
В Минагрополитики отметили, что общая потребность в средствах для проведения посевной составляет около 100 млрд грн.
Во время военного положения отменены дополнительные процедуры по сертификации семенного материала и разрешена эксплуатация сельхозмашин без их регистрации.
По материалам: НВ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.