Правительство предлагает систему меценатов для пенсионеров: что об этом думают эксперты — Finance.ua

Правительство предлагает систему меценатов для пенсионеров: что об этом думают эксперты Сегодня 20:19 — Личные финансы

Правительство предлагает систему меценатов для пенсионеров: что об этом думают эксперты

Кабинет министров предложил создать систему меценатов для пенсионеров, благодаря чему они могли бы получать дополнительные выплаты за счет пожертвований. Соответствующий документ перед внесением в Раду был согласован с Пенсионным фондом, Министерством социальной политики и Министерством финансов.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко и народные депутаты Леся Забуранная и Михаил Цимбалюк объяснили , насколько реальна такая инициатива.

Как отметила Лидия Ткаченко, сейчас две трети украинских пенсионеров получают сумму в размере менее 4 тысяч гривен.

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«Конечно, любые средства, даже небольшие, были бы очень полезны нашим пенсионерам. С другой стороны, немного выглядит, будто государство хочет переложить социальную политику на благотворительность. Это не совсем верный подход в плане того, что это не обеспечит надежность этих доплат», — убеждена она.

Ученый объяснила, что у человека, который занимается благотворительностью, могут измениться условия, поскольку сейчас в Украине наблюдается сложная ситуация с занятостью.

«В общем, меценаты — это не просто люди, имеющие какую-то работу. Это достаточно богатые люди, которые, может, и не работают в таком привычном смысле, как мы понимаем. Это люди, которые не последний кусок хлеба от себя отрывают. Меценатом не может быть каждый, кто работает», — отметила Ткаченко.

По ее словам, согласно статистике Пенсионного фонда, сейчас в Украине около 10 миллионов человек, за которых платят взносы.

«Из них около четверти платят взносы меньше, чем с минимальной зарплаты. О каком меценатстве можно говорить?.. Люди не „отбеливают“ свою зарплату, здесь есть определенный сговор работодателей с работниками. В период кризисов, войны деформализация занятости, по факту, происходит», — объяснила ученый.

Лидия Ткаченко подчеркнула, что в условиях войны сложно говорить о восстановлении экономики.

Эксперт добавила, что в настоящее время подавляющая часть социальных расходов государственного бюджета финансируется за счет спонсорских средств, но это иностранные спонсоры, в том числе международные организации.

«Например, Всемирный банк часть средств дал на выплату пенсионных надбавок, тех же доплат к прожиточному минимуму и тому подобное. Поэтому нужно договариваться с нашими международными партнерами, чтобы они помогли профинансировать хотя бы часть этих расходов. Потому что проблема низких пенсий — она у нас не сегодня возникла», — подчеркнула Лидия Ткаченко.

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В то же время народный депутат от фракции партии «Слуга народа», член бюджетного Комитета ВР Леся Забуранная, которая выступила инициатором законопроекта, отметила, что он согласован с Пенсионным фондом, Минсоцполитики и Минфином, а также поддержан более 30 ее коллегами.

«До войны мы очень много говорили, и я абсолютно поддерживала идею непосредственно пенсионной реформы — перехода на многоуровневую, создание возможности накопления пенсий и в частных накопительных пенсионных фондах. Но сегодня сложилась такая ситуация, когда это не может произойти так быстро, как хотелось бы», — отметила депутат.

Она напомнила, что при этом Пенсионный фонд всегда был дотационным.

«ПФ всегда нуждался в поддержке из госбюджета и, в частности, в этом году более 200 миллионов гривен идет трансфер из госбюджета в Пенсионный фонд для того, чтобы люди вовремя получали пенсии», — добавила она.

Депутат Верховной Рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя Комитета по социальной политике ВР Михаил Цимбалюк считает, что законопроект не решит сути проблемы пенсионного обеспечения, потому что на самом деле нужна реформа в этой сфере. Однако документ мог бы поощрить граждан Украины, желающих помогать другим, чтобы они на законном основании вносили пожертвования или благотворительные взносы на счета лиц, которые застрахованы как будущие пенсионеры.

«Законодательная инициатива вызвала дискуссию в Комитете социальной политики, но мы единодушно ее поддержали. И до второго чтения будем вносить определенные правки, потому что после принятия его за основу нужно будет его доработать, появилось много интересных инициатив», — отметил он.

Нардеп подчеркнул, что по этому вопросу обращаются граждане Украины, которые, например, временно находятся на заработках за границей.

«Они хотят поддержать своих близких, родственников или даже знакомых. И таким образом, на законных основаниях хотят перечислить средства на счет будущего или действующего пенсионера. Сейчас, в случае принятия этого законопроекта, они будут делать это на законном основании — 70% общего взноса пойдут на счет указанного гражданина, а 30% пойдут в общий бюджет», — объяснил Цимбалюк.

Забуранная добавила, что сейчас многие женщины находятся за рубежом.

«Они сохраняют рабочее место, но это — отпуск без содержания, то есть ЕСВ за них предприятие не платит, и у них возникает вот этот пробел в страховом стаже. Плюс эта система, которую мы предлагаем, очень проста. Вы сможете зарегистрироваться и платить взносы через портал „Дія“. Что фактически за несколько минут позволяет сделать как взнос за себя, так и взнос за другого человека. Не хватает медийной поддержки этой инициативы», — отметила нардепк.

Михаил Цимбалюк также пообещал усовершенствовать законодательную инициативу ко второму чтению.

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