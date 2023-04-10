Правительство предлагает не облагать налогом компенсацию по ипотечным кредитам — Finance.ua

Правительство предлагает не облагать налогом компенсацию по ипотечным кредитам Сегодня 12:23 — Кредит&Депозит

Правительство предлагает не облагать налогом компенсацию по ипотечным кредитам

Правительство поддержало законопроект, предусматривающий, что компенсация по ипотечному кредиту не будет облагаться налогом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В настоящее время в Украине действует программа єОселя, которой могут воспользоваться военнослужащие, защитники Украины, медицинские работники, ученые, учителя. Согласно законопроекту не нужно будет платить ни 18% налога на доходы физических лиц, ни 1,5% военного сбора. Это снизит финансовое давление на семьи, которые получили жилье и выплачивают кредит», — отметил Денис Шмыгаль.

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В общей сложности почти тысяча семей получили жилье благодаря программе єОселя. Выданы льготные кредиты на 1,2 млрд грн.

Напомним, в 2023 году правительство рассчитывает выдать около 12-15 тыс. льготных ипотечных кредитов . Эта цифра исходит из финансового ресурса, имеющегося в распоряжении Укрфинжилья. Именно через это учреждение будет реализовываться программа єОселя.

«До полномасштабной войны уже была попытка реализовать ипотечную программу, когда государство брало на себя обязательство по компенсации процентов. Она не сработала потому, что банки не очень активно шли в ипотеку, также тяжелым был бюрократический момент, который мы уже решили через Дію, и момент с процентной ставкой — в договоре указывалась рыночная ставка. Люди не были уверены, что государство сможет компенсировать разницу между рыночной и льготной ставками», — сообщали в Минэкономики.

Справка Finance.ua:

осенью прошлого года в Украине запустили программу ипотечного кредитования єОселя. Согласно условиям программы, определенные категории населения могут приобрести жилье в кредит сроком на 20 лет по фиксированной ставке в 3%;

в рамках программы приобретения жилья кредитуют банки Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк и Sky Bank, которые предлагают два варианта погашения кредита: аннуитет или классический;

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