Правительство повысило компенсируемые ставки кредитов в госпрограммах — Finance.ua

Правительство повысило компенсируемые ставки кредитов в госпрограммах Сегодня 15:28 — Кредит&Депозит

Правительство повысило компенсируемые ставки кредитов в госпрограммах

Кабинет Министров на заседании в пятницу одобрил изменения в положение о программах целевого кредитования, повысив потолок компенсируемых процентных ставок до 20% годовых.

Об этом со ссылкой на премьера Дениса Шмыгаля сообщает Интерфакс-Украина.

После повышения учетной ставки со стороны НБУ такие программы, как «5-7-9», финансового лизинга и государственных портфельных гарантов затормозили. Об этом говорит бизнес. Поэтому правительство сегодня внесет изменения, которые позволят устранить те барьеры, которые появились по этим программам", — отметил чиновник.

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По его словам, на период военного положения банки теперь смогут увеличивать ставку до 20% годовых для новых кредитов, акцент также сделан на инвестиционных кредитах.

Основная цель изменений — активизировать программы льготного кредитования для бизнеса.

Потолок процентной ставки, которую компенсирует государство, составляет индекс UIRD на три месяца (украинский индекс ставок по депозитам физлиц, сейчас составляет 9,37% годовых) + от пяти до семи процентных пунктов. По данным НБУ, после повышения учетной ставки с 10% до 25% в начале июня индекс UIRD вырос на 2-2,5%.

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Фінансовий клуб По материалам:

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