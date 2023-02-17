Правительство Португалии больше не будет выдавать золотые визы — Finance.ua

Правительство Португалии больше не будет выдавать золотые визы Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Правительство Португалии больше не будет выдавать золотые визы

В связи с мерами по борьбе со спекуляцией на недвижимости, премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что правительство больше не будет выдавать золотые визы.

Об этом сообщает The Portugal News.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил о том, что в рамках мер по борьбе со спекуляцией недвижимостью правительство больше не будет выдавать золотые визы.

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После заседания Совета министров на выступлении перед журналистами в Национальном дворце юстиции в Лиссабоне, посвященном жилищному вопросу, Антониу Кошта сказал, что правительство отменит выдачу новых золотых виз.

«Что касается уже выданных золотых виз, (...) продление будет только в том случае, если это собственное и постоянное жилье собственника и его потомков, или если недвижимость выставлена на рынок аренды на длительный срок», — сказал премьер-министр.

Напомним, в Черногории 31 декабря 2022 года завершилось действие Специальной программы, позволявшей получить гражданство этой страны в обмен на инвестиции в ее экономику и недвижимость.

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УНН По материалам:

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