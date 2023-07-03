Правительство поддержало законопроект о выплате пенсий гражданам с ВОТ и лицам, временно проживающим за рубежом — Finance.ua

Правительство поддержало законопроект о выплате пенсий гражданам с ВОТ и лицам, временно проживающим за рубежом Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Правительство поддержало законопроект о выплате пенсий гражданам с ВОТ и лицам, временно проживающим за рубежом

Правительство поддержало законопроект о выплате пенсий гражданам с временно оккупированных территорий (ВОТ) и лицам, временно проживающим за рубежом.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

«Кабинет Министров поддержал комплексную законодательную инициативу Минсоцполитики по пропорциональному исчислению страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины», — говорится в сообщении.

В частности, в ее рамках урегулированы следующие вопросы:

1. Выплаты пенсий гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях или во время временной оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию.

2. Выплата пенсий лицам, временно проживающим за пределами Украины.

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Так, для граждан с ВОТ предусмотрено, что выплата украинской пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения российской федерации.

Поскольку обмен информацией между Украиной и россией на данный момент невозможен, предлагается ввести декларативный принцип. Возобновление и выплаты пенсий будут производиться на основании заявления, в котором человек сообщит о неполучении пенсии от российской федерации.

В то же время гражданам, нашедшим убежище за рубежом, выплата пенсии будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках. При этом таким лицам следует до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию.

Предусмотрено, что физическая идентификация может происходить удаленно:

первый способ — с помощью Дія.Підпис (Дія ID) в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

второй способ — удостоверение места жительства консульским должностным лицом.

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