Правительство поддержало законопроект о более прозрачном использовании предприятиями международной помощи — Finance.ua

Правительство поддержало законопроект о более прозрачном использовании предприятиями международной помощи Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Правительство поддержало законопроект о более прозрачном использовании предприятиями международной помощи

Кабинет Министров Украины поддержал проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отчетности в рамках привлечения международной помощи».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Одобренный законопроект Минфин инициировал и разработал для обеспечения отчетности предприятиями об использовании средств финансовой помощи, полученной от международных финансовых институций с целью поддержки процесса восстановления и реконструкции в Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект будет направлен в Верховную Раду для рассмотрения и принятия, что обеспечит усиление прозрачности привлечения международной финансовой помощи, ее использования, а также будет способствовать сохранению доверия международных партнеров к Украине.

Предложенными изменениями предусмотрено следующее:

юридические лица, которые прямо или косвенно располагают, получают и используют средства международной помощи, предоставляют финансовую отчетность, аудиторские отчеты и любые другие документы Минфину через автоматизированную информационную систему, которую предусмотрено создать в Минфине в соответствии с положениями этого законопроекта;

критерии субъектов аудиторской деятельности, которые имеют право предоставлять аудиторские услуги по обязательному аудиту финансовой отчетности юридических лиц и выполнять другие обязательные задачи по проверке использования этих средств, устанавливает Минфин;

субъекты аудиторской деятельности, которые согласно законодательству имеют право предоставлять юридическим лицам аудиторские услуги по обязательному аудиту финансовой отчетности и/или по выполнению других обязательных задач по проверке использования этих средств, представляют в Орган общественного надзора за аудиторской деятельностью информацию о предоставлении таких услуг.

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Указанные изменения не распространяются на международную помощь, предоставленную в виде международной технической и гуманитарной помощи.

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