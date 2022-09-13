Правительство планирует выделить 400 миллионов помощи для Харьковщины — Finance.ua

Правительство планирует выделить 400 миллионов помощи для Харьковщины Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Правительство планирует выделить 400 миллионов помощи для Харьковщины

Профильным министерствам и Харьковской ОВА поручили подготовить к заседанию правительства вопрос о выделении 400 млн грн на восстановление поврежденных объектов и для помощи деоккупированным территориям.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам совещания с Минэнерго, Минрегионом, Минфином и «Нафтогазом».

На заседании Шмыгаль поручил Министру энергетики, Министру развития общин и территорий совместно с «Нафтогазом» и «Укрэнерго» создать координационный штаб в рамках Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«Задача штаба — оперативная ликвидация последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры. Мы должны быть готовы к любым сценариям», — пояснил Шмыгаль.

Кроме того, подчеркнул он, восстановление нуждается в дополнительных финансовых средствах. Следовательно, Минрегиону, Минфину и Харьковской ОВА поручено подготовить к ближайшему заседанию правительства вопрос о выделении из резервного фонда бюджета 400 млн грн на восстановление поврежденных объектов и для помощи деоккупированным территориям.

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Економічна Правда По материалам:

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