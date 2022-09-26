Правительство планирует обеспечивать потребности ВСУ посредством легкой промышленности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство планирует обеспечивать потребности ВСУ посредством легкой промышленности

197
Кабинет Министров намерен активизировать сотрудничество с легкой промышленностью Украины для обеспечения потребностей ВСУ и других оборонных ведомств.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко обсудила вопрос госзаказа для обеспечения ВСУ продукцией отечественного легпрома во время открытого заседания правления ассоциации «Укрлегпром» и около 50 представителей отраслевых производств в Новограде-Волынском.
«Госбюджет Украины на следующий год — это бюджет воюющей страны. Поэтому правительство активизирует сотрудничество с бизнесом, который обеспечивает потребности ВСУ и других оборонных ведомств. В частности, с отечественным легпромом, который переключился на обеспечение потребностей украинских военных с первых дней войны», — отметила Свириденко.
Она добавила, что на сегодняшний день правительство ставит задачу — наладить устойчивое сотрудничество, обеспечить планирование на средне- и долгосрочную перспективу и поддержать предприятия этой отрасли промышленности.
Первая вице-премьер отметила, что большинство госзаказов должно оставаться внутри страны. А также подчеркнула, что приоритетом остается поддержка малого и среднего бизнеса, а более 60% предприятий легпрома — это микропредприятия, 25% — малые, 12% — средние.
Согласно экспертизе «Укрлегпрома», мощности украинского производства готовой продукции позволяют обеспечить потребности ВСУ на 70-80%, а по некоторым позициям — на 100%.
«Следовательно, решение проблемы средне- и долгосрочного планирования, с учетом сравнительно длительных технологических процессов производства, позволит наладить процесс устойчивого обеспечения оборонных ведомств продукцией отечественного производства», — добавили в Минэкономики.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.