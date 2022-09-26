Правительство планирует обеспечивать потребности ВСУ посредством легкой промышленности — Finance.ua

Правительство планирует обеспечивать потребности ВСУ посредством легкой промышленности Вчера 19:34

Кабинет Министров намерен активизировать сотрудничество с легкой промышленностью Украины для обеспечения потребностей ВСУ и других оборонных ведомств.

Первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко обсудила вопрос госзаказа для обеспечения ВСУ продукцией отечественного легпрома во время открытого заседания правления ассоциации «Укрлегпром» и около 50 представителей отраслевых производств в Новограде-Волынском.

«Госбюджет Украины на следующий год — это бюджет воюющей страны. Поэтому правительство активизирует сотрудничество с бизнесом, который обеспечивает потребности ВСУ и других оборонных ведомств. В частности, с отечественным легпромом, который переключился на обеспечение потребностей украинских военных с первых дней войны», — отметила Свириденко.

Она добавила, что на сегодняшний день правительство ставит задачу — наладить устойчивое сотрудничество, обеспечить планирование на средне- и долгосрочную перспективу и поддержать предприятия этой отрасли промышленности.

Первая вице-премьер отметила, что большинство госзаказов должно оставаться внутри страны. А также подчеркнула, что приоритетом остается поддержка малого и среднего бизнеса, а более 60% предприятий легпрома — это микропредприятия, 25% — малые, 12% — средние.

Согласно экспертизе «Укрлегпрома», мощности украинского производства готовой продукции позволяют обеспечить потребности ВСУ на 70-80%, а по некоторым позициям — на 100%.

«Следовательно, решение проблемы средне- и долгосрочного планирования, с учетом сравнительно длительных технологических процессов производства, позволит наладить процесс устойчивого обеспечения оборонных ведомств продукцией отечественного производства», — добавили в Минэкономики.

Економічна Правда По материалам:

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