Правительство пересмотрит финансирование бюджетных программ по военным и членам их семей — Finance.ua
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Правительство пересмотрит финансирование бюджетных программ по военным и членам их семей

Сегодня 09:13Казна и Политика
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Правительство пересмотрит финансирование бюджетных программ по военным и членам их семейПравительство пересмотрит финансирование бюджетных программ по военным и членам их семей
Финансирование всех бюджетных программ, относящихся к ветеранам, членам их семей и семьям погибших воинов, будет пересмотрено в связи с существенным увеличением числа участников боевых действий (УБД).
Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина во время прямого включения в информационный марафон всеукраинских каналов, комментируя принятый 15 марта закон о предоставлении статуса УБД добровольцам Сил территориальной обороны ВСУ.
«Пока социальные гарантии и льготы соответствующим категориям лиц предусмотрены действующим законом № 3551. Он касается и тех, на кого распространяется новый закон, — наши Защитники будут обеспечены льготами и гарантиями. Соответственно, будут пересмотрены вопросы финансирования ветеранских программ, паспорта бюджетных программ и порядок использования средств», — пояснила Лапутина.
Она подчеркнула, что над этим вопросом Минветеранов будет работать совместно с профильными правительственными структурами, в частности Министерством социальной политики и Министерством развития общин и территорий.
Также министр подчеркнула, что в настоящее время очень важно закрепить статус добровольцев Сил территориальной обороны. «Чтобы наши Защитники были поддержаны государством на законодательном уровне», — сказала Лапутина.
Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада на специальном заседании приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ об уточнении норм, регулирующих вопрос определения категорий лиц, признаваемых ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины» (регистрационный номер законопроекта — 7151), разработанный по инициативе Минветеранов и при поддержке профильного комитета ВР.
Принятый документ на законодательном уровне признает добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины ветеранами войны. Также закон определяет категорию лиц — семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины с соответствующим предоставлением им льгот и гарантий, установленных законодательством.
По материалам: Укрінформ
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