Правительство передало на приватизацию почти 900 предприятий, часть из них — в Крыму и на Донбассе Сегодня 12:24 — Казна и Политика

Кабинет Министров передал целостные имущественные комплексы государственных предприятий, учреждений и организаций и пакеты акций, принадлежащих государству в уставных капиталах хозяйственных обществ, из сферы управления уполномоченных органов управления в сферу управления Фонда государственного имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 14 октября 2022 г. № 910-р

Согласно документу, в Фонд госимущества передаются 874 предприятия, часть из которых находятся на временно оккупированных территориях.

Среди предприятий в оккупированном Крыму государственный концерн «Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», Государственное предприятие «Завод шампанских вин «Новый мир», Национальный институт винограда и вина «Магарач» и другие.

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Кроме того, в Фонд госимущества передаются предприятия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в том числе шахты.

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