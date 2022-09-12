Правительство отсрочило уплаты таможенных платежей на импорт для товаров оборонного назначения на 90 дней — Finance.ua

Правительство отсрочило уплаты таможенных платежей на импорт для товаров оборонного назначения на 90 дней Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Правительство отсрочило уплаты таможенных платежей на импорт для товаров оборонного назначения на 90 дней

Кабмин принял постановление, регулирующее вопрос об уплате таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины товаров оборонного назначения соответственно.

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Согласно постановлению в период военного положения отсрочка уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины товаров оборонного назначения в соответствии с Законом Украины «Об оборонных закупках», конечным получателем которых, согласно условиям договора, определено Министерство обороны, осуществляется сроком 90 календарных дней.

Это постановление вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, Верховная Рада ранее поддержала в целом закон, вводящий необходимые изменения для заключения «таможенного безвиза» с Евросоюзом.

Также Верховная Рада приняла закон об освобождении от пошлин и налога на добавленную стоимость импорта ввозимых предприятиями товаров.

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Економічна Правда По материалам:

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