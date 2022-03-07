Правительство освободило ФЛП от уплаты единого социального взноса — Finance.ua

Правительство освободило ФЛП от уплаты единого социального взноса

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Правительство освободило ФЛП от уплаты единого социального взноса

Физические лица-предприниматели I и II групп полностью освобождаются от уплаты единого социального взноса, а ФЛП III группы — от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в военные формирования.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время видеообращения 7 марта.

«ФЛП первой и второй группы полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФЛП третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, которые были призваны в ряды Вооруженных сил и другие защитные формирования. В том числе терробороны», — отметил Президент.

По его словам, также отменяется уплата налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия.

«Все это — на время военного положения и еще минимум на год после его окончания», — сказал Зеленский.

Кроме того, откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не могут их заплатить.

Президент отметил, что такие решения являются лишь первой частью крупного пакета правительственной поддержки.

«У всех руководителей центральной власти есть четкая задача: разработать такую систему действий, чтобы восстановление Украины было быстрым и ориентировалось на людей», — подытожил Президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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