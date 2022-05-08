Правительство одобрило направления работы госбанков — Finance.ua

Правительство одобрило направления работы госбанков
Правительство одобрило приоритетные направления, по которым будут работать украинские государственные банки на период военного положения: в них вошло кредитование агросектора, инфраструктуры и импортозамещения.
«7 мая Кабинет Министров Украины принял распоряжение „Об одобрении основных (стратегических) направлений деятельности банков государственного сектора на период военного положения и послевоенного восстановления экономики“. Принятое решение определяет ключевые цели и направления деятельности банков государственного сектора, вводит мониторинг потенциальных угроз национальной безопасности Украины и меры их нейтрализации», — говорится в сообщении.
Главными приоритетами деятельности банков государственного сектора определено финансирование:
субъектов предпринимательской деятельности и населения, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии и/или для предотвращения ими такой агрессии, в частности с целью удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований;
аграрного сектора в целях продовольственного обеспечения страны, включая проведение посевной кампании, в том числе смежных отраслей, обеспечивающих функционирование сельскохозяйственных предприятий (поставщики топлива, удобрений, семян, средств защиты растений и т.п.);
предприятий (объектов) критической инфраструктуры;
пищевой промышленности, продуктового ритейла и смежных отраслей, направленных на продовольственное обеспечение населения;
финансирование инфраструктурных проектов, направленных на восстановление/развитие объектов социальной, транспортной и критической инфраструктуры, в том числе поврежденных/разрушенных в результате проведения боевых действий во время военного положения;
транспортно-логистической инфраструктуры страны и проектов, связанных с развитием новых логистических решений;
поддержки релокации предприятий, которые находились в регионах Украины/местах проведения активных боевых действий во время военного положения;
производственных мощностей для импортозамещения продукции, импортируемой из россии и/или беларуси.
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