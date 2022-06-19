Правительство обязало Нафтогаз направить на выплату дивидендов за год 95% полученной прибыли — Finance.ua

Правительство обязало Нафтогаз направить на выплату дивидендов за год 95% полученной прибыли

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Правительство обязало Нафтогаз направить на выплату дивидендов за год 95% полученной прибыли

Кабинет Министров обязал НАК «Нафтогаз Украины» направить на выплату дивидендов в государственный бюджет за 2021 год 95% полученной прибыли — 12,399 млрд грн.

Об этом идет речь в распоряжении правительства № 477-р от 14 июня.

«Утвердить такое распределение чистой прибыли НАК „Нафтогаз Украины“ за 2021 год и размер годовых дивидендов: 95 процентов чистой прибыли в размере 12 398 933,55 тыс. гривен — направляются на выплату дивидендов в государственный бюджет», — говорится в документе.

Еще 5% чистой прибыли в размере 652,575 млн гривен компания направит в резервный капитал. Дивиденды должны быть выплачены до 30 июня с учетом суммы, которую «Нафтогаз» выплатил авансом.

Кроме того, Кабмин утвердил годовой отчет НАК «Нафтогаз Украины» за 2021 год, включающий отдельную финансовую отчетность компании и консолидированную финансовую отчетность НАК «Нафтогаз Украины» вместе с выводами независимого аудитора, а также признал работу правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2021 году удовлетворительной.

Как сообщалось, в апреле НАК «Нафтогаз Украины» авансом перечислила в государственный бюджет 2,3 млрд грн дивидендов за прошлый год.

В 2021 году чистая прибыль Группы Нафтогаз составила 12,1 млрд грн, тогда как 2020 год группа закончила с убытком более 19 млрд грн.

В состав Группы Нафтогаз входят НАК «Нафтогаз Украины», а также семь акционерных обществ, девять дочерних предприятий, семь представительств и филиалов, полностью принадлежащих НАК, пять обществ с долей НАК «Нафтогаз Украины» в уставном капитале от 40% до 100%. Кроме этого, компания владеет долей акций в 39 акционерных обществах по газоснабжению и газификации. Группа работает во всех регионах Украины и Египте, имеет собственные представительства в Туркменистане и Бельгии.

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