Правительство Нидерландов разрешило Гааге покупать газ у дочки «Газпрома» несмотря на санкции ЕС — Finance.ua

Правительство Нидерландов разрешило Гааге покупать газ у дочки «Газпрома» несмотря на санкции ЕС Сегодня 10:45 — Энергетика

Правительство Нидерландов разрешило Гааге покупать газ у дочки «Газпрома» несмотря на санкции ЕС

Правительство Нидерландов заявило, что разрешит нескольким городам, включая Гаагу, продолжать использовать контракты на поставку газа с немецкой дочерней компанией «Газпрома» как минимум до 1 января.

Об этом пишет Reuters

В письме в парламент министр энергетики Роб Еттен заявил, что правительство Нидерландов считает, что дочерняя компания подпадает под европейские санкции в отношении россии, но требует разъяснений Европейской комиссии.

В письме он назвал компанию, ранее известную как Gazprom Germania, SEFE Energy Ltd и сказал, что она принадлежит россии.

«Учитывая, что у правительства Германии есть полный контроль над SEFE, но оно еще не получило права собственности на акции, SEFE подпадает под режим санкций», — написал Еттен.

Энергетический регулятор Германии заявил в апреле, что вводит временную администрацию в «Gazprom Germania» — компанию по торговле, хранению и передаче газа — в пользу Германии и Европы и в июне переименовал ее в «Securing Energy for Europe GmbH».

Ранее Еттен сообщил 120 нидерландским муниципалитетам и другим общественным организациям, что их контракты с компанией должны быть расторгнуты до 10 октября в соответствии с европейскими санкционными правилами для контрактов, открытых для торгов.

Большинство городов Нидерландов, которые имели соглашения с «Газпромом», включая Утрехт, уже заключили новые соглашения о покупке газа. Но Гаага не смогла найти альтернативу до установленного срока и потребовала исключения.

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Українська правда По материалам:

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