Правительство Нидерландов разрешило Гааге покупать газ у дочки «Газпрома» несмотря на санкции ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство Нидерландов разрешило Гааге покупать газ у дочки «Газпрома» несмотря на санкции ЕС

Энергетика
0
Правительство Нидерландов разрешило Гааге покупать газ у дочки «Газпрома» несмотря на санкции ЕС
Правительство Нидерландов разрешило Гааге покупать газ у дочки «Газпрома» несмотря на санкции ЕС
Правительство Нидерландов заявило, что разрешит нескольким городам, включая Гаагу, продолжать использовать контракты на поставку газа с немецкой дочерней компанией «Газпрома» как минимум до 1 января.
Об этом пишет Reuters.
В письме в парламент министр энергетики Роб Еттен заявил, что правительство Нидерландов считает, что дочерняя компания подпадает под европейские санкции в отношении россии, но требует разъяснений Европейской комиссии.
В письме он назвал компанию, ранее известную как Gazprom Germania, SEFE Energy Ltd и сказал, что она принадлежит россии.
«Учитывая, что у правительства Германии есть полный контроль над SEFE, но оно еще не получило права собственности на акции, SEFE подпадает под режим санкций», — написал Еттен.
Энергетический регулятор Германии заявил в апреле, что вводит временную администрацию в «Gazprom Germania» — компанию по торговле, хранению и передаче газа — в пользу Германии и Европы и в июне переименовал ее в «Securing Energy for Europe GmbH».
Ранее Еттен сообщил 120 нидерландским муниципалитетам и другим общественным организациям, что их контракты с компанией должны быть расторгнуты до 10 октября в соответствии с европейскими санкционными правилами для контрактов, открытых для торгов.
Большинство городов Нидерландов, которые имели соглашения с «Газпромом», включая Утрехт, уже заключили новые соглашения о покупке газа. Но Гаага не смогла найти альтернативу до установленного срока и потребовала исключения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.