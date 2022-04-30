Правительство назначило Витренко главой «Нафтогаза» еще на один год — Finance.ua

Правительство назначило Витренко главой «Нафтогаза» еще на один год

Сегодня 15:31 — Казна и Политика

Правительство назначило Витренко главой «Нафтогаза» еще на один год

Кабинет Министров переназначил Юрия Витренко главой правления НАК «Нафтогаз Украины» сроком на один год. Контракт будет действовать до 29 апреля 2023 года.

Об этом свидетельствует распоряжение от 26 апреля 2022 г. № 319-р

Распоряжением утверждены условия контракта с Витренко и устанавливается размер его вознаграждения.

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет Министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК «Нафтогаз Украины». Вместо него назначен Юрий Витренко, длительное время работавший в «Нафтогазе» вместе с Коболевым, однако в 2020 году был уволен.

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