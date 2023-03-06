Правительство назначило нового директора НАБУ — Finance.ua

Правительство назначило нового директора НАБУ Сегодня 12:44 — Казна и Политика

Правительство назначило нового директора НАБУ

Правительство на внеочередном заседании 6 марта назначило Семена Кривоноса директором Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Только что на внеочередном заседании назначили руководителем бюро Семена Кривоноса. Этому процессу предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, в частности, состоявшая и из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ», — написал он.

Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, определенных при получении статуса кандидата.

«С назначением директора НАБУ мы также полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру. Наша команда привержена принципу нулевой толерантности к коррупции и поддержке антикоррупционных институций», — добавил он.

Директора НАБУ назначают на должность на 7 лет. Первым руководителем органа был Артем Сытник. Его полномочия истекли в апреле 2022 года.

Ранее конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов на должность директора НАБУ. Финалистами конкурса стали: начальник 4-го следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований в Хмельницком Сергей Гупяк; руководитель ГИАГ Семен Кривонос и руководитель управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.

Напомним, в апреле 2022-го Артема Сытника уволили с должности директора НАБУ по истечении срока полномочий. Позже он стал заместителем председателя Национального агентства по предотвращению коррупции. Обязанности директора НАБУ исполнял Гизо Углава.

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ТСН По материалам:

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