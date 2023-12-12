Правительство направит 7 млрд грн на программы занятости для лиц с ограниченными возможностями — Finance.ua

Правительство направит 7 млрд грн на программы занятости для лиц с ограниченными возможностями Сегодня 15:16 — Личные финансы

Правительство направит 7 млрд грн на программы занятости для лиц с ограниченными возможностями

В следующем году правительство направит 7 млрд грн на реализацию активных программ занятости, которые охватят около 200 тысяч украинцев.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба Министерства экономики.

єРобота

По словам Свириденко, в текущем году была расширена грантовая программа єРобота на ветеранский компонент — грантовые средства от 250 тыс. грн до 1 млн грн на начало и развитие бизнеса могут взять ветераны и ветеранки, их жены и мужья.

На сегодняшний день уже 227 ветеранов и членов их семей получили такие гранты более чем на 90 млн грн.

Ваучеры на обучение

Чтобы расширить возможности для людей переучиться, получить более востребованную на рынке труда специальность, действует программа предоставления ваучеров на обучение. В этом году перечень профессий и специальностей, для которых выдается ваучер для обучения, был увеличен до 124.

В частности, добавили профессии в сферах: дошкольное образование, терапия и реабилитация, физическая культура и спорт, гражданская безопасность, теплоэнергетика, машинист (кочегар котельной), младшая медицинская сестра.

18 тысяч украинцев уже воспользовались возможностью получить новую профессию за ваучер от государства.

Трудоустройство ВПЛ

Для поддержки внутренне перемещенных лиц в поиске работы и облегчения их адаптации на новом месте жительства правительство финансово стимулирует работодателей, которые их трудоустраивают. За этот год 5000 предпринимателей получили компенсацию от государства за то, что взяли на работу 14 тысяч внутренних переселенцев.

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Кроме того, также работодателей стимулируют брать на работу уязвимые категории населения, в частности лиц с инвалидностью, молодежь. Благодаря этой программе с начала года работу получили более 90 тысяч таких украинцев.

Компенсация за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

В августе была введена программа компенсации для работодателей за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью — до 100,5 тыс. грн для обустройства рабочего места для лиц с инвалидностью I группы, до 67 тыс. грн — для лиц с инвалидностью ІІ группы.

На сегодняшний день работодатели уже получили от государства 41 компенсацию более чем на 2 млн грн на обустройство рабочих мест для своих работников. Приобрели для них специальную мебель, устройства, приложения.

Планы на следующий год

Первый вице-премьер сообщила, что в следующем году эти программы продолжат действовать и будут расширены. В частности, планируется внедрить программу по компенсации работодателю расходов на оплату труда лиц с инвалидностью.

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«В следующем году мы планируем направить на активные программы занятости около 7 млрд грн. В частности, на грантовые программы поддержки предпринимательства, обучение и переобучение, компенсационные программы работодателям за трудоустройство уязвимых категорий украинцев, обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. В общей сложности этими программами будут охвачены около 200 тысяч украинцев», — отметила Свириденко.

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