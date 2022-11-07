Правительство направит 34 миллиона на компенсации за размещение переселенцев — Finance.ua
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Правительство направит 34 миллиона на компенсации за размещение переселенцев

Казна и Политика
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Правительство направит 34 миллиона на компенсации за размещение переселенцев
Правительство направит 34 миллиона на компенсации за размещение переселенцев
Кабинет Министров направит более 34 миллионов гривен на компенсацию государственным и коммунальным учреждениям за бесплатное размещение внутри перемещенных лиц.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Из резервного фонда выделим более 34 млн грн компенсации государственным и коммунальным учреждениям за бесплатное размещение переселенцев. Это позволит им рассчитаться за коммунальные услуги и дальше принимать ВПЛ», — сказал Шмыгаль.
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По его словам, сейчас по всей Украине более 2 тысяч заведений открыли свои двери для 150 тыс. внутренне перемещенных лиц. С начала полномасштабной войны государство компенсировало им более 459 млн грн расходов на оплату коммунальных услуг.
Шмыгаль подчеркнул, что с 24 февраля в Украине зарегистрировано почти 3,5 млн внутренне перемещенных лиц и также с начала полномасштабной войны за счет государственного бюджета формируют продовольственные наборы, которые местные власти распределяют среди переселенцев и жителей прифронтовых общин.
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Правительство приняло решение, что позволит ускорить процесс раздачи этих продуктов. А также позволит приоритетно выдавать продуктовые наборы тем ВПЛ, которые имеют право на помощь от государства и международных организаций.
Кроме того, он сообщил, что правительство компенсирует пекарям стоимость услуг по выпеканию хлебобулочных изделий за счет части продукции, которую они перерабатывают. Таким образом, на прифронтовых территориях бизнес будет работать, и люди будут с хлебом.
Напомним, 28 сентября Кабинет Министров выделил из резервного фонда Госбюджета более 60,5 млн грн на возмещение коммунальных расходов за май общинам, бесплатно приютившим переселенцев в коммунальных и государственных учреждениях, а также частных учебных заведениях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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