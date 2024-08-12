Правительство направит 2,7 млрд на экспериментальное восстановление 4-х населенных пунктов — Finance.ua

Правительство направит 2,7 млрд на экспериментальное восстановление 4-х населенных пунктов
Правительство дало поручение Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры о необходимости быстро проработать и направить безотлагательно на комплексное восстановление нескольких населенных пунктов 2,7 млрд грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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«В прошлом году мы начали экспериментальный проект по комплексному восстановлению ряда населенных пунктов. В частности, это Ягодное в Черниговской области, Посад-Покровское в Херсонской области, Циркуны в Харьковской области, Тростянец в Сумской области», — отметил глава правительства.
По словам премьер-министра, эти средства должны пойти на восстановление критической инфраструктуры, ремонт и строительство новых жилых домов, детских садов, амбулаторий, защитных сооружений и административных зданий.
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Кроме того, правительство уполномочило первого заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры продлить Соглашение с Европейским инвестиционным банком для развития системы водоснабжения и водоотведения в Николаеве.
Основная цель проекта — обеспечить николаевцев надежным чистым водоснабжением.
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