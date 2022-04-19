Правительство направило первые 600 млн грн на выплату пособия для ВПЛ — Finance.ua
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Правительство направило первые 600 млн грн на выплату пособия для ВПЛ

Сегодня 10:03Казна и Политика
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Правительство направило первые 600 млн грн на выплату пособия для ВПЛПравительство направило первые 600 млн грн на выплату пособия для ВПЛ
Правительство направило первые 600 млн грн на выплату пособия для вынужденных переселенцев.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении. Речь идет о ежемесячных выплатах по 2 тыс. грн взрослому и по 3 тыс. грн ребенку или лицу с инвалидностью.
«В постановлении Правительства четко определено, какие категории имеют право на выплаты в связи с войной россии против Украины. Это зарегистрированные внутренне перемещенные лица, украинцы, которые эвакуируются из районов боевых действий и проживают в деоккупированных населенных пунктах», — отметил глава Правительства.
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Кроме выплат от государства наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы, по словам Премьер-министра, смогут получить выплаты от международных гуманитарных организаций ООН и ЮНИСЕФ.
«Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал Дія. Сейчас работаем над технической реализацией такого решения», — сообщил Денис Шмыгаль.
Глава Правительства отметил, что в полном объеме продолжается начисление и выплаты всех причитающихся социальных выплат (пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий) украинцам, оказавшимся во временной оккупации или окружении. Кабинет Министров зафиксировал это соответствующим решением.
Государство продолжает компенсировать и расходы на коммунальные услуги для семей, приютивших вынужденных переселенцев. Премьер-министр также сообщил, что тарифы на электроэнергию для людей остаются без изменений: 1,44 грн за кВт/ч для украинских домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц.
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По материалам: Finance.ua
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