Правительство направило первые 600 млн грн на выплату пособия для ВПЛ — Finance.ua

Правительство направило первые 600 млн грн на выплату пособия для ВПЛ

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Правительство направило первые 600 млн грн на выплату пособия для ВПЛ

Правительство направило первые 600 млн грн на выплату пособия для вынужденных переселенцев.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении. Речь идет о ежемесячных выплатах по 2 тыс. грн взрослому и по 3 тыс. грн ребенку или лицу с инвалидностью.

«В постановлении Правительства четко определено, какие категории имеют право на выплаты в связи с войной россии против Украины. Это зарегистрированные внутренне перемещенные лица, украинцы, которые эвакуируются из районов боевых действий и проживают в деоккупированных населенных пунктах», — отметил глава Правительства.

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Кроме выплат от государства наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы, по словам Премьер-министра, смогут получить выплаты от международных гуманитарных организаций ООН и ЮНИСЕФ.

«Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал Дія. Сейчас работаем над технической реализацией такого решения», — сообщил Денис Шмыгаль.

Глава Правительства отметил, что в полном объеме продолжается начисление и выплаты всех причитающихся социальных выплат (пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий) украинцам, оказавшимся во временной оккупации или окружении. Кабинет Министров зафиксировал это соответствующим решением.

Государство продолжает компенсировать и расходы на коммунальные услуги для семей, приютивших вынужденных переселенцев. Премьер-министр также сообщил, что тарифы на электроэнергию для людей остаются без изменений: 1,44 грн за кВт/ч для украинских домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц.

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