Правительство начало конкурс на независимых членов наблюдательных советов трех госбанков — Finance.ua

Правительство начало конкурс на независимых членов наблюдательных советов трех госбанков Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

Минфин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета в три государственных банка: Ощадбанк, ПриватБанк и Укрэксимбанк.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Конкурсы начались 11 октября. В каждый банк по закону о банках ищут шесть независимых членов наблюдательного совета.

Кандидаты на соответствующую должность в Ощадбанк подают документы о соответствии требованиям к компании по отбору персонала ООО «Уорд Хауэлл Украина», в Укрэксимбанк — ООО «Педерсен энд партнерс», а в ПриватБанк — ООО «Экзекьютов Серч Юкрейн».

Последний день приема документов определен 11 ноября 2022 года.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.