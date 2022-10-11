Правительство начало конкурс на независимых членов наблюдательных советов трех госбанков — Finance.ua
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Правительство начало конкурс на независимых членов наблюдательных советов трех госбанков

Фондовый рынок
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Минфин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета в три государственных банка: Ощадбанк, ПриватБанк и Укрэксимбанк.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Конкурсы начались 11 октября. В каждый банк по закону о банках ищут шесть независимых членов наблюдательного совета.
Кандидаты на соответствующую должность в Ощадбанк подают документы о соответствии требованиям к компании по отбору персонала ООО «Уорд Хауэлл Украина», в Укрэксимбанк — ООО «Педерсен энд партнерс», а в ПриватБанк — ООО «Экзекьютов Серч Юкрейн».
Последний день приема документов определен 11 ноября 2022 года.
По материалам:
Економічна Правда
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