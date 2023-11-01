Правительство меняет правила обретения статуса зарубежного украинца — Finance.ua

Правительство меняет правила обретения статуса зарубежного украинца
Кабмин одобрил проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О зарубежных украинцах».
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.
Что предлагают
Предлагается внести изменения в условия и порядок предоставления статуса зарубежного украинца.
В частности, предлагается, чтобы Национальная комиссия по вопросам зарубежных украинцев имела право обращаться в Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки Украины и центральный орган исполнительной власти Украины.
Законопроект также предлагает приостановить рассмотрение Национальной комиссией по зарубежным украинцам заявлений граждан россии и беларуси о предоставлении статуса зарубежного украинца на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены и расширить перечень оснований для отказа в предоставлении статуса зарубежного украинца.
Для чего это нужно
Это необходимо для получения информации о наличии или отсутствии совершенных заявителем действий, противоречащих национальной безопасности и национальным интересам Украины.
Справка Finance.ua:
- согласно украинскому законодательству, зарубежными украинцами можно считать лиц, которые являются гражданами другого государства, но в то же время имеют украинское этническое происхождение или происходят из Украины.
Как восстановить утраченные документы 🧐
Поделиться новостью