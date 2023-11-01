Правительство меняет правила обретения статуса зарубежного украинца — Finance.ua

Правительство меняет правила обретения статуса зарубежного украинца Сегодня 20:05 — Казна и Политика

Правительство меняет правила обретения статуса зарубежного украинца

Кабмин одобрил проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О зарубежных украинцах».

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

Что предлагают

Предлагается внести изменения в условия и порядок предоставления статуса зарубежного украинца.

В частности, предлагается, чтобы Национальная комиссия по вопросам зарубежных украинцев имела право обращаться в Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки Украины и центральный орган исполнительной власти Украины.

Законопроект также предлагает приостановить рассмотрение Национальной комиссией по зарубежным украинцам заявлений граждан россии и беларуси о предоставлении статуса зарубежного украинца на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены и расширить перечень оснований для отказа в предоставлении статуса зарубежного украинца.

Для чего это нужно

Это необходимо для получения информации о наличии или отсутствии совершенных заявителем действий, противоречащих национальной безопасности и национальным интересам Украины.

Справка Finance.ua:

согласно украинскому законодательству, зарубежными украинцами можно считать лиц, которые являются гражданами другого государства, но в то же время имеют украинское этническое происхождение или происходят из Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.