Правительство меняет правила обретения статуса зарубежного украинца — Finance.ua

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Правительство меняет правила обретения статуса зарубежного украинца

Казна и Политика
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Правительство меняет правила обретения статуса зарубежного украинца
Правительство меняет правила обретения статуса зарубежного украинца
Кабмин одобрил проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О зарубежных украинцах».
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

Что предлагают

Предлагается внести изменения в условия и порядок предоставления статуса зарубежного украинца.
В частности, предлагается, чтобы Национальная комиссия по вопросам зарубежных украинцев имела право обращаться в Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки Украины и центральный орган исполнительной власти Украины.
Законопроект также предлагает приостановить рассмотрение Национальной комиссией по зарубежным украинцам заявлений граждан россии и беларуси о предоставлении статуса зарубежного украинца на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены и расширить перечень оснований для отказа в предоставлении статуса зарубежного украинца.

Для чего это нужно

Это необходимо для получения информации о наличии или отсутствии совершенных заявителем действий, противоречащих национальной безопасности и национальным интересам Украины.

Справка Finance.ua:

  • согласно украинскому законодательству, зарубежными украинцами можно считать лиц, которые являются гражданами другого государства, но в то же время имеют украинское этническое происхождение или происходят из Украины.

Как восстановить утраченные документы 🧐

По материалам:
Finance.ua
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