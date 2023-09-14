Правительство Литвы решило направлять штрафы за невыполнение санкций на восстановление Украины — Finance.ua

Правительство Литвы решило направлять штрафы за невыполнение санкций на восстановление Украины Сегодня 09:14

Правительство Литвы решило направлять штрафы за невыполнение санкций на восстановление Украины

Кабинет министров Литвы в среду одобрил поправки к закону, обеспечивающему использование штрафов, полученных за несоблюдение международных и национальных санкций, на восстановление Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на LRT.

Законопроект, представленный литовским Министерством иностранных дел, предусматривает, что средства будут перечисляться в Фонд сотрудничества с целью развития и использоваться для реализации проектов, связанных с восстановлением Украины.

Читайте также Литва выделяет €800 тысяч на два проекта поддержки Украины

В нем также говорится, что бюджетные средства, полученные от конфиската, будут поступать в этот фонд.

«Такой шаг продемонстрировал бы твердую приверженность Литвы оказанию поддержки Украине, страдающей от российской агрессии, и способствовал бы усилиям международного сообщества по обеспечению фундаментального принципа, согласно которому агрессор должен компенсировать нанесенный им ущерб», — говорится в сопроводительном письме проекта.

Для того чтобы документ окончательно вступил в силу, его должен одобрить Сейм Литвы.

Согласно кодексу об административных правонарушениях, нарушение международных санкций или ограничительных мер, введенных литовским законодательством, карается штрафом в размере от 200 евро до 6 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что Литва прекращает впускать авто с российской регистрацией, кроме едущих транзитом в Калининградскую область.

Вслед за Литвой о таком решении объявили Латвия и Эстония.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.