Правительство Литвы решило направлять штрафы за невыполнение санкций на восстановление Украины — Finance.ua
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Правительство Литвы решило направлять штрафы за невыполнение санкций на восстановление Украины

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Правительство Литвы решило направлять штрафы за невыполнение санкций на восстановление Украины
Правительство Литвы решило направлять штрафы за невыполнение санкций на восстановление Украины
Кабинет министров Литвы в среду одобрил поправки к закону, обеспечивающему использование штрафов, полученных за несоблюдение международных и национальных санкций, на восстановление Украины.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на LRT.
Законопроект, представленный литовским Министерством иностранных дел, предусматривает, что средства будут перечисляться в Фонд сотрудничества с целью развития и использоваться для реализации проектов, связанных с восстановлением Украины.
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В нем также говорится, что бюджетные средства, полученные от конфиската, будут поступать в этот фонд.
«Такой шаг продемонстрировал бы твердую приверженность Литвы оказанию поддержки Украине, страдающей от российской агрессии, и способствовал бы усилиям международного сообщества по обеспечению фундаментального принципа, согласно которому агрессор должен компенсировать нанесенный им ущерб», — говорится в сопроводительном письме проекта.
Для того чтобы документ окончательно вступил в силу, его должен одобрить Сейм Литвы.
Согласно кодексу об административных правонарушениях, нарушение международных санкций или ограничительных мер, введенных литовским законодательством, карается штрафом в размере от 200 евро до 6 тыс. евро.
Ранее сообщалось, что Литва прекращает впускать авто с российской регистрацией, кроме едущих транзитом в Калининградскую область.
Вслед за Литвой о таком решении объявили Латвия и Эстония.
По материалам:
Економічна Правда
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