Правительство ликвидирует Госрезерв. Кому будут переданы активы агентства — Finance.ua

Правительство ликвидирует Госрезерв. Кому будут переданы активы агентства Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Правительство ликвидирует Госрезерв. Кому будут переданы активы агентства

Кабинет Министров Украины принял распоряжение об одобрении Стратегии реформирования системы государственного материального резерва на период до 2025 года. Реформой предлагается ликвидировать Государственное агентство резерва.

Об этом сообщает Министерство экономики.

«Реформой предлагается ликвидировать Государственное агентство резерва вместе с решением вопроса задолженностей предприятия, передачей убыточных предприятий в Фонд государственного имущества, а нефтебаз — НАК «Нафтогаз Украины», — говорится в сообщении.

На месте ликвидированного агентства будет создан новый центральный орган исполнительной власти, действующий по новым принципам.

Также актуализируется номенклатура материальных ценностей госрезерва. Она будет состоять из социально важных товаров по отдельным направлениям:

энергетическая корзина (уголь, газ, бензин, дизтопливо);

оборонительная корзина (авиационный керосин, моторные масла, дизельное топливо, военные сухпайки, комплексы химической защиты);

продовольственная корзина (белковые и суповые смеси, сублимированные фрукты и овощи, продукты длительного хранения, таблетки для очищения воды);

медицинская корзина (антибиотики, лекарства первой необходимости, медицинские маски, физрастворы, шприцы и т.п.).

Такой набор товаров позволит государству оперативно реагировать в кризисных ситуациях, обеспечивая население и ВСУ всем необходимым, считают в правительстве.

«Реформа вводит новые подходы к хранению материальных ценностей. Например, горюче-смазочные материалы будут размещаться на базе конфискованных у россии активов и автозаправочных станций, у частных владельцев нефтебаз и на территориях дружественных к Украине стран ЕС. Это позволит диверсифицировать хранение топлива и уменьшить риски его уничтожения оккупантами», — говорится в сообщении Минэкономики.

Информация о всех запасах материального резерва будет переведена в «цифру». Их движение и учет будут осуществляться через электронные реестры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.