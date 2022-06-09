Правительство Латвии продлило поддержку украинских беженцев до конца года — Finance.ua

Правительство Латвии продлило поддержку украинских беженцев до конца года

Сегодня 16:19 — Личные финансы

Правительство Латвии продлило поддержку украинских беженцев до конца года

Латвийский Кабмин на внеочередном заседании в среду вечером согласовал продление поддержки прибывших в Латвию граждан Украины до конца года.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Единый портал разработки и согласования проектов правовых актов.

На повестке дня заседания правительства было два нормативных акта — поправки к закону «О поддержке гражданских жителей Украины» и новые правила Кабинета министров по обеспечению первичной поддержки жителей Украины.

Читайте также Операторы в Латвии продлили бесплатную мобильную связь для украинских беженцев

В результате предусмотрено, что такая первичная поддержка как размещение украинских беженцев и компенсация за проживание будет предоставляться сроком до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года. Кроме того, законопроект предусматривает возможность для украинских беженцев, которые не смогут найти себе жилье, получать поддержку в размещении также после 120-дневного периода, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года. Питание гражданам Украины, которые обратились за ним с 25 мая, будут предоставлять сроком до 30 дней, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Новые правила Кабинета министров, принятые правительством в среду вечером, будут регулировать уже конкретный порядок предоставления первичной помощи гражданскому населению Украины. В инструкции к правилам говорится, что в случае если самоуправление разместит беженца, заключив арендный договор с частным лицом, то самоуправлению будут возмещены все платежи, связанные с использованием жилого помещения, но не более 300 евро в месяц на одну квартиру.

Читайте также Латвия поможет Украине с экспортом зерновых через свои порты — министр

При размещении украинских беженцев в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, эксплуатации или пользовании самоуправления, а также в других местах размещения, включая туристические, компенсация составит не более 100 евро на человека в месяц. При условии, что в помещении проживает не более трех человек. За каждого следующего (четвертого, пятого и т.п.) постояльца будут платить еще 50 евро.

Также новые правила обуславливают получение помощи и поддержки украинскими беженцами, имеющими проблемы с передвижением.

В результате предполагается, что на принятые меры поддержки нужно 7,87 млн ​​евро из государственного бюджета Латвии 2022 года и 964 900 евро в 2023 году. Большая часть средств, около 5,76 млн евро, из этой суммы предназначена для обеспечения беженцев жильем.

По информации МВД Латвии, с начала полномасштабной российской войны в Украине зарегистрировано около 32 000 беженцев, почти 26 000 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.