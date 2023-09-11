Правительство изменило правила публичных закупок: более чем на 50 тысяч придется обосновать — Finance.ua

Правительство изменило правила публичных закупок: более чем на 50 тысяч придется обосновать Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Правительство изменило правила публичных закупок: более чем на 50 тысяч придется обосновать

Правительство внесло изменения в правила проведения публичных закупок во время действия военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В частности, было принято решение о том, что для закупок на сумму от 50 тыс. гривен нужно не только обнародовать отчет о договоре, который был заключен без использования электронной системы закупок, а также согласовано руководителем заказчика обоснование основания для осуществления заказчиком соответствующей закупки.

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«Тендер через Прозорро сам по себе не гарантирует автоматического положительного результата. Многие помнят случаи, когда закупка прошла прозрачно, конкурентно и по правилам, но обоснованность потребности или условия закупки вызвали общественный резонанс. Поэтому это изменение призвано в первую очередь улучшить качество работы объявляющих тендер», — пояснила министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, постановление также уменьшает перечень оснований, по которым государственные заказчики могут не идти через конкурентные торги, а подписывать контракты напрямую.

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В то же время постановление усиливает ответственность государственных заказчиков за злоупотребление таким основанием, как неотложная потребность.

Кроме того, были внесены изменения, которые при принятии решения об отказе участия в торгах участника, против которого введены санкции, позволяют выделить случай, когда активы такого участника переданы в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В таком случае запрет на публичные закупки не будет применяться.

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