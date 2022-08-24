Правительство изменило порядок проведения электронных аукционов малой приватизации — Finance.ua
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Правительство изменило порядок проведения электронных аукционов малой приватизации

Казна и Политика
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Правительство изменило порядок проведения электронных аукционов малой приватизации
Правительство изменило порядок проведения электронных аукционов малой приватизации
Кабинет Министров Украины на заседании 23 августа изменил порядок проведения электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации, предусмотрев проведение повторного аукциона с пошаговым понижением стартовой цены.
Об этом сообщил в Телеграме представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Он отметил, что правительство внесло изменения, которыми предусмотрено введение повторного электронного аукциона методом пошагового снижения стартовой цены и дальнейшей подачи ценовых предложений.
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Кроме того, в обновленном порядке сокращен период между аукционом с условиями или без условий и последующими аукционами, а также утверждены меры, направленные на упрощение подготовки объектов к приватизации.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 28 июля во втором чтении приняла законопроект, разработанный с целью ускорения приватизационных процессов в период военного положения;
  • По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине с 1 сентября должна массово стартовать приватизация.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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