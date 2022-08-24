Правительство изменило порядок проведения электронных аукционов малой приватизации — Finance.ua

Правительство изменило порядок проведения электронных аукционов малой приватизации Сегодня 09:06 — Казна и Политика

Правительство изменило порядок проведения электронных аукционов малой приватизации

Кабинет Министров Украины на заседании 23 августа изменил порядок проведения электронных аукционов по продаже объектов малой приватизации, предусмотрев проведение повторного аукциона с пошаговым понижением стартовой цены.

Об этом сообщил в Телеграме представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что правительство внесло изменения, которыми предусмотрено введение повторного электронного аукциона методом пошагового снижения стартовой цены и дальнейшей подачи ценовых предложений.

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Кроме того, в обновленном порядке сокращен период между аукционом с условиями или без условий и последующими аукционами, а также утверждены меры, направленные на упрощение подготовки объектов к приватизации.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 28 июля во втором чтении приняла законопроект, разработанный с целью ускорения приватизационных процессов в период военного положения;

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украине с 1 сентября должна массово стартовать приватизация.

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Укрінформ По материалам:

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