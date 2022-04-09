Правительство изменило порядок компенсации работодателям за трудоустройство переселенцев — Finance.ua
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Правительство изменило порядок компенсации работодателям за трудоустройство переселенцев

Сегодня 12:05Личные финансы
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Правительство изменило порядок компенсации работодателям за трудоустройство переселенцевПравительство изменило порядок компенсации работодателям за трудоустройство переселенцев
Кабинет Министров Украины изменил порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутриперемещенных лиц. Оформить статус переселенца можно уже после трудоустройства.
Об этом свидетельствует постановление правительства от 06 апреля 2022 г. № 415.
Согласно документу, действие порядка распространяется на работодателей, трудоустроивших внутренне перемещенных лиц во время военного положения, в том числе работников, получивших статус внутренне перемещенного лица после трудоустройства.
В то же время компенсацию не смогут получить работодатели, которые являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного социального страхования.
Напомним, ранее Кабинет Министров одобрил порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутриперемещенных лиц в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине.
Компенсация расходов предоставляется в размере 6500 гривен ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которое работодателем уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на период военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения.
Общая продолжительность компенсации расходов не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства лица.

Справка Finance.ua:

  • министер социальной политики Марина Лазебная объяснила, кто из украинцев может считаться переселенцем в условиях войны, которую развязала россия;
  • внутренне перемещенные лица имеют право на получение помощи на проживание;
  • открывшихся после начала войны вакансий немного, но они есть. Больше всего предложений работы в розничной торговле.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

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По материалам: РБК-Україна
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