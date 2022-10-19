Правительство изменило особенности публичных закупок в Prozorro (инфографика) — Finance.ua

Правительство изменило особенности публичных закупок в Prozorro (инфографика) Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Правительство изменило особенности публичных закупок в Prozorro (инфографика)

Правительство приняло постановление об особенностях проведения публичных закупок во время военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Теперь закупки можно будет проводить в системе Prozorro по новой процедуре. При этом существенно расширяются рамки использования каталогов Prozorro Market.

Согласно постановлению, в системе Prozorro появляется процедура открытых торгов с особенностями. Процедура предусматривает сокращение сроков проведения полноценных тендеров в Prozorro, что позволит заказчикам проходить закупки в два раза быстрее прежнего.

Кроме того, правительство сняло ряд ограничений, которые влияли на успешность проведения торгов. Среди прочего, тендер в Prozorro может быть проведен с предложением только от одного участника (а не минимум двух, как ранее), что должно повысить количество успешных закупок в электронной системе, оставляя при этом возможность открытой конкуренции на торгах.

Кроме того, были сняты ограничения по повышению цены за единицу закупки в 10% в случае колебания цен на рынке.

Постановление позволяет максимально использовать преимущества Prozorro Market. Так, снимаются ограничения по максимальной сумме закупки в каталогах. Так что закупщики смогут почти в неограниченном количестве покупать типовые товары (горючее, электроэнергию, продукты питания, лекарства и медизделия и т.д.) по принципу электронного магазина или используя запрос ценовых предложений.

Кроме того, новое постановление вводит новые пороги для обязательных закупок в Prozorro. Для закупок товаров и услуг открытые торги по особенностям необходимо будет проводить, если стоимость закупок равна или превышает 100 тыс. грн; для услуг по текущему ремонту — 200 тыс. грн; работ — 1,5 млн грн.

В то же время, проведение открытых торгов по новой процедуре предусматривает возможность для поставщиков обжалования условий и результата тендера в Антимонопольном комитете.

При этом постановление учитывает особенности и ограничения проведения закупок во время военного положения. Так, оставляет большой перечень оснований для заключения прямых договоров для насущных и оборонных нужд: в таком случае достаточно будет отчитаться о заключенном договоре (от 50 тыс. грн) в системе Prozorro. При этом чувствительную информацию о местоположении или местонахождении заказчика и поставщика можно будет скрыть. Также утверждается запрет на закупку товаров и услуг с поставщиками, связанными с россией и беларусью.

Инфографика: Минэкономики

«Обновление условий проведения закупок во время военного положения позволит более эффективно использовать бюджетные средства, что крайне важно в текущих условиях. Кроме того, мы значительно упрощаем работу закупщикам, внедряя упрощенные и ускоренные процедуры и расширяя возможности использования Prozorro Market. Поставщики также получают больше инструментов и возможностей для честной конкуренции на тендерах, в конце концов Prozorro Market может стать для них очень эффективным инструментом продаж», — отметила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

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