Правительство исправило положение, запрещавшее бизнесам, выполняющим госзаказ, получать прибыль — Finance.ua

Правительство исправило положение, запрещавшее бизнесам, выполняющим госзаказ, получать прибыль
Кабинет Министров принял решение, исправившее ошибку в закупочных процедурах, которая требовала от бизнеса работать с Министерством обороны без прибыли.
Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram.
«Приветствую решение КМ относительно решения проблемы начисления прибыли предприятиями легкой промышленности по госзаказу», — написал депутат.
Он напомнил, что производителей пытались привлечь к ответственности за 5% прибыли, отраженной в акцентированной Минобороны смете.
«Любые бессмысленные претензии к легкой промышленности сняты. Справедливость восстановлена», — добавил он.
Справка Finance.ua:
- из-за ошибки в правительственном постановлении от 20 марта 2022 г. № 335 государство фактически запретило бизнесу, участвующему в госзаказах, в частности, для армии, иметь прибыль;
- эта ошибка выявилась после проверки Государственной аудиторской службой (ГАСУ) контрактов Минобороны, в результате чего было начислено нарушений на 2,5 млрд грн «нанесенного государству ущерба».
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