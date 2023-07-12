Правительство исправило положение, запрещавшее бизнесам, выполняющим госзаказ, получать прибыль — Finance.ua

Правительство исправило положение, запрещавшее бизнесам, выполняющим госзаказ, получать прибыль Сегодня 15:12 — Личные финансы

Правительство исправило положение, запрещавшее бизнесам, выполняющим госзаказ, получать прибыль

Кабинет Министров принял решение, исправившее ошибку в закупочных процедурах, которая требовала от бизнеса работать с Министерством обороны без прибыли.

Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram.

«Приветствую решение КМ относительно решения проблемы начисления прибыли предприятиями легкой промышленности по госзаказу», — написал депутат.

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Он напомнил, что производителей пытались привлечь к ответственности за 5% прибыли, отраженной в акцентированной Минобороны смете.

«Любые бессмысленные претензии к легкой промышленности сняты. Справедливость восстановлена», — добавил он.

Справка Finance.ua:

из-за ошибки в правительственном постановлении от 20 марта 2022 г. № 335 государство фактически запретило бизнесу, участвующему в госзаказах, в частности, для армии, иметь прибыль;

эта ошибка выявилась после проверки Государственной аудиторской службой (ГАСУ) контрактов Минобороны, в результате чего было начислено нарушений на 2,5 млрд грн «нанесенного государству ущерба».



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Економічна Правда По материалам:

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