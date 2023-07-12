Правительство исправило положение, запрещавшее бизнесам, выполняющим госзаказ, получать прибыль — Finance.ua
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Правительство исправило положение, запрещавшее бизнесам, выполняющим госзаказ, получать прибыль

Личные финансы
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Правительство исправило положение, запрещавшее бизнесам, выполняющим госзаказ, получать прибыль
Правительство исправило положение, запрещавшее бизнесам, выполняющим госзаказ, получать прибыль
Кабинет Министров принял решение, исправившее ошибку в закупочных процедурах, которая требовала от бизнеса работать с Министерством обороны без прибыли.
Об этом сообщил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram.
«Приветствую решение КМ относительно решения проблемы начисления прибыли предприятиями легкой промышленности по госзаказу», — написал депутат.
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Он напомнил, что производителей пытались привлечь к ответственности за 5% прибыли, отраженной в акцентированной Минобороны смете.
«Любые бессмысленные претензии к легкой промышленности сняты. Справедливость восстановлена», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • из-за ошибки в правительственном постановлении от 20 марта 2022 г. № 335 государство фактически запретило бизнесу, участвующему в госзаказах, в частности, для армии, иметь прибыль;
  • эта ошибка выявилась после проверки Государственной аудиторской службой (ГАСУ) контрактов Минобороны, в результате чего было начислено нарушений на 2,5 млрд грн «нанесенного государству ущерба».
2022 год оказался нелегким как для граждан, так и для бизнеса в Украине. Однако украинцы смогли выстоять и продолжают поднимать экономику страны. Стабильная работа финансовой системы — лучшее «успокоительное» для украинцев. За год войны банкам и финансовым компаниям удалось удержать финансовый фронт. Сейчас страна нуждается в восстановлении, а экономика и бизнес не могут полноценно функционировать без качественного кредитного топлива.
Мы решили собрать ключевых представителей финансового сообщества Украины и спросить у них — что происходило и происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Обо всем этом узнавайте на Ukrainian Credit Conference (UCC). Регистрация по ссылке ниже:

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По материалам:
Економічна Правда
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