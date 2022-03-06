Правительство индексировало на 14% выплаты для 200 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве — Finance.ua

Правительство индексировало на 14% выплаты для 200 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве

Сегодня 17:07 — Казна и Политика

Правительство индексировало на 14% выплаты для 200 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве

Кабинет Министров Украины индексировал с 1 марта страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. Повышенные страховые выплаты получат около 200 тысяч пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, предусматривающее увеличение с 1 марта страховых выплат пострадавшим, утратившим трудоспособность из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти пострадавшего», — сказано в сообщении.

Коэффициент перерасчета, как и по пенсиям, составляет 1,14, то есть рост на 14%.

Средний размер ежемесячной страховой выплаты в результате повышения увеличится на 647 гривен.

Средства на проведение такого повышения предусмотрены в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2022 год.

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