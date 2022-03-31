Правительство готовится снова сокращать расходы бюджета ради армии — Finance.ua
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Правительство готовится снова сокращать расходы бюджета ради армии

Сегодня 17:21Казна и Политика
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Правительство готовится снова сокращать расходы бюджета ради армииПравительство готовится снова сокращать расходы бюджета ради армии
В условиях военного положения правительство готовится к очередной волне сокращения расходов для консолидации средств на нужды армии.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ЭП.
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Он отметил, что согласно Бюджетному кодексу правительство имеет право самостоятельно сокращать, перераспределять расходы и направлять их в резервный фонд. В последний направляются средства, предназначенные для обеспечения неотложных расходов.
«Мы сократили все капитальные расходы, направив их в резервный фонд. Кроме того, мы не финансируем капитальные расходы развития и в ограниченном количестве — текущие и защищенные расходы. То есть, защищенные расходы финансируем в части пенсий, зарплат педагогов и медиков, энергоносителей, обслуживания долга. Военный бюджет приоритетен, там все финансируется», — рассказал Марченко.
Министр продолжил, что сейчас будет очередная волна перераспределения расходов из-за решения правительства, но не уточнил, по каким направлениям будут сокращаться расходы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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