Правительство готовит программу восстановления многоэтажек — Finance.ua

Правительство готовит программу восстановления многоэтажек Сегодня 08:20 — Казна и Политика

Правительство готовит программу восстановления многоэтажек

Кабинет министров уполномочил государственное учреждение «Фонд энергоэффективности» реализовывать программы по восстановлению многоквартирных жилых зданий, поврежденных в результате боевых действий.

Соответствующее распоряжение № 1015-р от 11 ноября было опубликовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Фонду энергоэффективности поручено осуществлять деятельность по реализации программ в жилищном секторе, в том числе связанных с восстановлением зданий, разрушенных и/или поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.

Как сообщили в пресс-службе региона, Фонд энергоэффективности уже разработал соответствующую программу «ВідновиДім», которая должна быть утверждена в ближайшее время. Реализация программы предусматривается при поддержке Европейского Союза, который на первом этапе планирует выделить на ее реализацию 5 млн евро.

Предусматривается, что в рамках программы заявителям будут предоставлять ОСМД гранты на строительные работы (услуги), которые будут включать стоимость материалов и оборудования, необходимых для проведения частичных ремонтных работ в поврежденных многоквартирных домах.

Строительные работы (услуги), определяемые наблюдательным советом Фонда, в частности, могут включать замену или ремонт окон и дверей, ремонт кровли, фасада здания, крышной котельной, индивидуального теплового пункта или других элементов системы теплоснабжения дома и других внутренних инженерных систем дома и т.д.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.